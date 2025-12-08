金球獎入圍／《一戰再戰》九項大贏家！李奧納多、李秉憲、喬治克隆尼搶影帝

李秉憲、李奧納多、喬治克隆尼入圍金球獎音樂及喜劇類最佳男主角。（圖／龍祥、華納兄弟、Netflix）

2026金球獎公布入圍名單，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，為電影類最大贏家，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。

南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，與《橫衝直撞》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。

廣告 廣告

今年還增加了最佳電影院或票房成就獎（best cinematic or box office achievement），以反映更商業化的品味。然而，入圍名單卻令人困惑，除了有熱門票房電影《F1電影》、《罪人》、《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》，卻也有尚未上映的《阿凡達：火與燼》以及Netflix的《Kpop 獵魔女團》，《不可能的任務：最終清算》甚至被視為財務上無法打平收支。

2026金球獎將於明年1月11日舉行頒獎典禮，由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。

2026金球獎入圍

電影類

戲劇類最佳影片

《科學怪人》

《哈姆雷特》

《只是一場意外》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

音樂及喜劇類最佳影片

《藍月終曲》

《暴蜂尼亞》

《橫衝直撞》

《徵人啟弒》

《新浪潮》

《一戰再戰》

最佳導演

《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）

《科學怪人》吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）

《只是一場意外》賈法潘納希（Jafar Panahi）

《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）

《哈姆雷特》趙婷

戲劇類最佳男主角

《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）

《科學怪人》奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）

《重擊人生》巨石強森（Dwayne Johnson）

《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）

《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）

《史普林斯汀：走出虛無》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）

戲劇類最佳女主角

《哈姆雷特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）

《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）

《After the Hunt》茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）

《Hedda》泰莎湯普森（Tessa Thompson）

《寶貝對不起》伊娃維克多（Eva Victor）

音樂及喜劇類最佳男主角

《橫衝直撞》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

《影星傑凱利》喬治克隆尼（George Clooney）

《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）

《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）

《徵人啟弒》李秉憲

《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）

音樂及喜劇類最佳女主角

《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）

《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）

《Song Sung Blue》凱特哈德森（Kate Hudson）

《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）

《The Testament of Ann Lee》阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）

《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）

最佳男配角

《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）

《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

《哈姆雷特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）

《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）

《影星傑凱利》亞當山德勒（Adam Sandler）

《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）

最佳女配角

《重擊人生》艾蜜莉布朗（Emily Blunt）

《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）

《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜（Ariana Grande）

《情感的價值》Inga Ibsdotter Lilleaas

《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）

《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）

最佳動畫片

《再見未來男孩》

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》

《地球特派員》

《Kpop 獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》

《動物方城市2》

最佳劇本

《哈姆雷特》

《只是一場意外》

最佳電影院或票房成就獎

《阿凡達：火與燼》

《F1電影》

《Kpop 獵魔女團》

《不可能的任務：最終清算》

《罪人》

《凶器》

《魔法壞女巫：第二部》

《動物方城市2》

最佳外語片

《只是一場意外》法國

《徵人啟弒》南韓

《這不只是個間諜故事》巴西

《情感的價值》挪威

《穿越地獄之門》西班牙

《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞