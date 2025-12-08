金球獎入圍「一戰再戰」領跑 李奧納多與李炳憲爭影帝

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）第83屆金球獎入圍名單今天揭曉，美國動作驚悚片「一戰再戰」榮獲最多的9項大獎提名，主演本片的李奧納多狄卡皮歐入圍音樂喜劇類最佳男主角，將與韓星李炳憲爭搶影帝寶座。

「一戰再戰」（One Battle After Another）共入圍音樂或喜劇類最佳影片、音樂喜劇類最佳男主角、音樂喜劇類最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳導演等9項大獎。

本片改編自美國知名作家托馬斯品欽（Thomas Pynchon）1990年小說「葡萄園」（Vineland），講述一群前革命者時隔16年重聚，從邪惡的敵人手中拯救一名同夥的女兒。

「一戰再戰」由保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導，演員陣容包括李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、西恩潘（Sean Penn）、雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）及班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）等影星。

除了囊括最多提名的「一戰再戰」，挪威喜劇劇情片「情感的價值」（Sentimental Value）獲得8項提名；恐怖片「罪人」（Sinners）入圍7個獎項。

時代劇情片「哈姆奈特」（Hamnet）則斬獲6項提名；「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good）及「科學怪人」（Frankenstein）則各自入圍5個獎項。

韓國驚悚片「徵人啟弒」（No Other Choice）獲得最佳外語片與音樂或喜劇類最佳影片提名，主演的韓星李炳憲入圍音樂喜劇類最佳男主角，將與李奧納多狄卡皮歐競逐影帝寶座。

美國女星艾瑪史東（Emma Stone）則以「暴蜂尼亞」（Bugonia）獲得音樂喜劇類最佳女主角提名，有望再添影后獎座。

巨石強森（Dwayne Johnson）以「重擊人生」（The Smashing Machine）入圍劇情類最佳男主角，將與麥可B喬丹（Michael B. Jordan）等人爭搶影帝寶座。

劇情類最佳女主角則有珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）及泰莎湯普森（Tessa Thompson）等女星角逐。

金球獎素有奧斯卡風向球之稱，將於明年1月11日舉行頒獎典禮，而本屆金球獎的熱門影片，也已早早進入業界專家的奧斯卡入圍預測名單。（編譯：陳正健）1141209