金球獎公布頒獎嘉賓豪華名單！主持人預告「高層、億萬富翁小心了」

第83屆2026金球獎頒獎典禮將於台灣時間1月12日上午登場。主持人繼續由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）擔任，她於2025年的大受歡迎，2026年繼續連莊擔任主持人。

而頒獎嘉賓陣容也在近日揭曉，包括：喬治克隆尼 (George Clooney)、茱莉亞羅勃茲 (Julia Roberts)、酷娃恰莉 (Charli xcx)、史奴比狗狗 (Snoop Dogg)，以及影集《Heated Rivalry》的主演康納史多里 (Connor Storrie) 與哈德森威廉斯 (Hudson Williams)。

其他參與頒獎的嘉賓還包括：亞曼達塞佛瑞 (Amanda Seyfried)、安娜德哈瑪斯 (Ana de Armas)、艾尤艾德維利 (Ayo Edebiri)、克里斯潘恩 (Chris Pine)、柯爾曼多明戈 (Colman Domingo)、達科塔芬妮 (Dakota Fanning)、戴夫法蘭科 (Dave Franco)、黛安蓮恩 (Diane Lane)、海莉史坦菲德 (Hailee Steinfeld)、傑森貝特曼 (Jason Bateman)、珍妮佛嘉納 (Jennifer Garner)、喬奇瑞 (Joe Keery)、賈德艾帕托 (Judd Apatow)、賈斯汀哈特雷 (Justin Hartley)、凱薩琳哈恩 (Kathryn Hahn)、基根-麥可奇 (Keegan-Michael Key)、凱文貝肯 (Kevin Bacon)、凱文哈特 (Kevin Hart)、凱拉塞吉維克 (Kyra Sedgwick)、拉莉莎馬諾班 (Lalisa Manobal) 、路克葛萊姆斯 (Luke Grimes)、麥考利克金 (Macaulay Culkin)、馬龍韋恩斯 (Marlon Wayans)、瑪莉莎麥卡錫 (Melissa McCarthy)。

以及許久不見的蜜拉庫妮絲 (Mila Kunis)、麥莉希拉 (Miley Cyrus)、敏妮德萊弗 (Minnie Driver)、奧蘭多布魯 (Orlando Bloom)、潘蜜拉安德森 (Pamela Anderson)、琵豔卡喬普拉 (Priyanka Chopra Jonas)、皇后拉蒂法 (Queen Latifah)、瑞吉娜霍爾 (Regina Hall)、尚恩海斯 (Sean Hayes)、汪達塞克絲 (Wanda Sykes)、威爾阿奈特 (Will Arnett)、柔伊克拉維茲 (Zoë Kravitz)等。

妮基葛拉瑟在接受《Variety》訪問時透露當晚的「主持計畫」，她表示她調侃目標是會像是Netflix的泰德薩蘭多斯 (Ted Sarandos) 等高層，以及所有的億萬富翁。她說：「他們不應該因為這些笑話而感到不悅（get their panties in a bunch）。他們身處社會頂端，我從不擔心會冒犯到他們。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導