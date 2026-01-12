第83屆金球獎頒獎典禮今（12）日盛大登場，「甜茶」提摩西・夏勒梅（Timothée Chalamet）以電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）擊敗眾多勁敵，勇奪電影音樂／喜劇類最佳男主角。此外，中國導演趙婷也憑藉改編電影《哈姆奈特》（Hamnet），拿下最佳戲劇類電影大獎。

提摩西・夏勒梅在台上致詞時表示：「我由衷感謝大家，能與這麼多傑出的人同台競逐，這個獎項的競爭非常激烈，我非常敬佩你們每一位。」綜合法新社與路透社報導，夏勒梅在《橫衝直闖》中顛覆過往陽光、迷人的形象，飾演一名野心勃勃、為了追逐桌球冠軍夢而全力以赴的狂熱青年，演技獲得評審高度肯定。

廣告 廣告

當晚最大贏家則是李奧納多・狄卡皮歐，其主演的《一戰再戰》（One Battle After Another），一舉奪下包括電影音樂／喜劇類最佳影片在內的4項大獎，成為本屆金球獎最受矚目的作品之一。

典禮最後一項大獎「最佳戲劇類電影」由喬治・克隆尼擔任頒獎人，最終由改編自英國作家瑪姬・歐法雷爾（Maggie O’Farrell）同名小說的電影《哈姆奈特》奪下殊榮。導演趙婷在得知獲獎後，緩緩走上舞台領獎，並在致詞時感謝劇組與演員的付出，為本屆金球獎畫下完美句點。

原文出處：快新聞／金球獎得主出爐！提摩西夏勒梅得最佳男主角 最大贏家是「他」

更多民視新聞報導

40萬通勤族福音！蘇巧慧爭取台65線新莊第二匝道 9.8億中央全額埋單

出席HSEEP基礎課程開訓典禮 馬士元：強化中央地方應變韌性

二度蜜月慘被丟包真相大燝！女王大捉姦怒審老公和狐狸精？《豆腐媽媽-EP15精彩片段》

