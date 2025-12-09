金球獎揭曉入圍名單！李奧納多對戰李炳憲爭影帝

【緯來新聞網】第83屆金球獎公佈入圍名單，金球獎向來被當作是奧斯卡風向球，李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》獲得9項提名，成為今年入圍大贏家。李炳憲則以《徵人啟弒》角逐金球獎音樂喜劇類影帝，也成為首位獲得金球獎影帝提名的韓星。

李奧納多狄卡皮歐將以《一戰再戰》角逐金球獎喜劇類影帝。（圖／華納兄弟提供）

最受矚目的電影喜劇類影帝由《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐對決《徵人啟弒》李炳憲，以及《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙，個個都是影帝級，堪稱是死亡之組。李奧納多先前以《神鬼玩家》、《華爾街之狼》、《神鬼獵人》在金球獎三度封帝，是否有望再下一城，拿下第四座金球獎影帝備受矚目。喜劇類影后則有《暴蜂尼亞》艾瑪史東對戰《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃等人。



至於外語片部分，則有《徵人啟弒》、挪威《情感的價值》、《穿越地獄之門》、巴西《這不只是個間諜故事》、突尼西亞《The Voice of Hind Rajab》角逐，台灣的《左撇子女孩》則可惜未能入圍。



同樣競爭激烈的還有最佳動畫片，席捲全球的《Kpop 獵魔女團》，將對上同樣橫掃全球票房的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，近期才剛上映的《動物方城市2》也衝進入圍名單中，強強對決也讓人十分期待得獎名單。金球獎頒獎典禮將於台灣時間2026年1月12日上午舉行。







2026金球獎主要入圍名單



★電影劇情類



◆最佳劇情片

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《只是一場意外》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》



◆戲劇類最佳男主角

《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）

《科學怪人》奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）

《重擊人生》巨石強森（Dwayne Johnson）

《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）

《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）

《史普林斯汀：走出虛無》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）



◆戲劇類最佳女主角

《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）

《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）

《獵後真相》茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）

《海妲》泰莎湯普森（Tessa Thompson）

《寶貝對不起》伊娃維克多（Eva Victor）





★電影喜劇、音樂類

◆最佳喜劇、音樂類影片

《藍月終曲》

《暴蜂尼亞》

《橫衝直闖》

《徵人啟弒》

《新浪潮》

《一戰再戰》



◆最佳喜劇、音樂類男主角

《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

《影星傑凱利》喬治克隆尼（George Clooney）

《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）

《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）

《徵人啟弒》李炳憲

《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）



◆最佳喜劇、音樂類女主角

《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）

《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）

《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）

《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）

《The Testament of Ann Lee》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）

《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）



◆最佳導演

《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）

《科學怪人》吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）

《只是一場意外》賈法潘納希（Jafar Panahi）

《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）

《哈姆奈特》趙婷



◆最佳男配角

《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）

《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

《哈姆奈特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）

《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）

《影星傑凱利》亞當山德勒（Adam Sandler）

《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）





◆最佳女配角

《重擊人生》艾蜜莉布朗（Emily Blunt）

《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）

《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜（Ariana Grande）

《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）

《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）

《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）





◆最佳外語片

《只是一場意外》

《徵人啟弒》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《穿越地獄之門》

《The Voice of Hind Rajab》



◆最佳動畫片

《再見未來男孩》

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》

《地球特派員》

《Kpop 獵魔女團》

《小雨艾蜜莉》

《動物方城市2》







★電視類

◆最佳戲劇類影集◆

《頭號外交官》

《萬中選一》

《人生切割術》

《外放特務組》

《匹茲堡醫魂》

《白蓮花大飯店》





◆最佳音樂及喜劇類影集◆

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《天后與草莓》

《天作不合的我們》

《破案三人行》

《片廠風雲》





◆最佳迷你劇集及電視電影◆

《混沌少年時》

《都是她的錯》

《黑鏡》

《死前慾望清單》

《獸藏我心》

《女朋友》





◆戲劇類影集最佳女主角◆

《最後生還者》貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）

《人生切割術》布麗特洛薇爾（Britt Lower）

《1923》海倫米蘭（Helen Mirren）

《老練律師》凱西貝茲（Kathy Bates）

《頭號外交官》凱莉羅素（Keri Russell）

《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）





◆戲劇類影集最佳男主角◆

《人生切割術》亞當史考特（Adam Scott）

《安道爾》迪亞哥盧納（Diego Luna）

《外放特務組》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）

《特遣任務》馬克魯法洛（Mark Ruffalo）

《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）

《極樂凶間》史達林布朗（Sterling Brown）





◆音樂及喜劇類影集最佳女主角◆

《大熊餐廳》阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）

《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

《星期三》珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）

《天作不合的我們》克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）

《撲克臉》娜塔莎里恩（Natasha Lyonne）

《破案三人行》席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）





◆音樂及喜劇類影集最佳男主角◆

《天作不合的我們》亞當布洛迪（Adam Brody）

《球星翻身記》葛倫鮑威爾（Glen Powell）

《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）

《破案三人行》馬丁蕭特（Martin Short）

《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）

《破案三人行》史提夫馬丁（Steve Martin）





◆最佳迷你劇集及電視電影女主角◆

《燦亮長河》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）

《獸藏我心》克萊兒丹妮絲（Claire Danes）

《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）

《黑鏡》拉什達瓊斯（Rashida Jones）

《女朋友》羅蘋萊特（Robin Wright）

《都是她的錯》莎拉史努克（Sarah Snook）





◆最佳迷你劇集及電視電影男主角◆

《怪物：艾德蓋恩的故事》查理漢納（Charlie Hunnam）

《The Narrow Road to the Deep North》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

《黑兔》裘德洛（Jude Law）

《獸藏我心》馬修瑞斯（Matthew Rhys）

《黑鏡》保羅賈麥提（Paul Giamatti）

《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）





◆最佳女配角◆

《白蓮花大飯店》艾咪盧伍德（Aimee Lou Wood）

《白蓮花大飯店》凱莉庫恩（Carrie Coon）

《片廠風雲》凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）

《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）

《天后與草莓》漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）

《白蓮花大飯店》帕克波西（Parker Posey）

廣告 廣告

李炳憲以《徵人啟弒》入圍金球獎喜劇類影帝。（圖／龍祥電影提供）

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將角逐金球獎最佳動畫片。

更多緯來新聞網報導

讓孩子變成自己的小英雄 小公視推《動滋達滋森之島2》

楊晨熙突發文「想哭」 背後原因曝光全網共鳴：真的扛不住