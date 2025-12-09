金球獎揭曉入圍名單！李奧納多對戰李炳憲爭影帝
【緯來新聞網】第83屆金球獎公佈入圍名單，金球獎向來被當作是奧斯卡風向球，李奧納多狄卡皮歐主演《一戰再戰》獲得9項提名，成為今年入圍大贏家。李炳憲則以《徵人啟弒》角逐金球獎音樂喜劇類影帝，也成為首位獲得金球獎影帝提名的韓星。
李奧納多狄卡皮歐將以《一戰再戰》角逐金球獎喜劇類影帝。（圖／華納兄弟提供）
最受矚目的電影喜劇類影帝由《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐對決《徵人啟弒》李炳憲，以及《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙，個個都是影帝級，堪稱是死亡之組。李奧納多先前以《神鬼玩家》、《華爾街之狼》、《神鬼獵人》在金球獎三度封帝，是否有望再下一城，拿下第四座金球獎影帝備受矚目。喜劇類影后則有《暴蜂尼亞》艾瑪史東對戰《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃等人。
至於外語片部分，則有《徵人啟弒》、挪威《情感的價值》、《穿越地獄之門》、巴西《這不只是個間諜故事》、突尼西亞《The Voice of Hind Rajab》角逐，台灣的《左撇子女孩》則可惜未能入圍。
同樣競爭激烈的還有最佳動畫片，席捲全球的《Kpop 獵魔女團》，將對上同樣橫掃全球票房的《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，近期才剛上映的《動物方城市2》也衝進入圍名單中，強強對決也讓人十分期待得獎名單。金球獎頒獎典禮將於台灣時間2026年1月12日上午舉行。
2026金球獎主要入圍名單
★電影劇情類
◆最佳劇情片
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《只是一場意外》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
◆戲劇類最佳男主角
《火車大夢》喬爾埃哲頓（Joel Edgerton）
《科學怪人》奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）
《重擊人生》巨石強森（Dwayne Johnson）
《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
《史普林斯汀：走出虛無》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）
◆戲劇類最佳女主角
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《去死吧，親愛的》珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）
《情感的價值》雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）
《獵後真相》茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）
《海妲》泰莎湯普森（Tessa Thompson）
《寶貝對不起》伊娃維克多（Eva Victor）
★電影喜劇、音樂類
◆最佳喜劇、音樂類影片
《藍月終曲》
《暴蜂尼亞》
《橫衝直闖》
《徵人啟弒》
《新浪潮》
《一戰再戰》
◆最佳喜劇、音樂類男主角
《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
《影星傑凱利》喬治克隆尼（George Clooney）
《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《徵人啟弒》李炳憲
《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙（Jesse Plemons）
◆最佳喜劇、音樂類女主角
《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
《魔法壞女巫：第二部》辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）
《悠唱藍調》凱特哈德森（Kate Hudson）
《一戰再戰》雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）
《The Testament of Ann Lee》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東（Emma Stone）
◆最佳導演
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
《科學怪人》吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）
《只是一場意外》賈法潘納希（Jafar Panahi）
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
《哈姆奈特》趙婷
◆最佳男配角
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《哈姆奈特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）
《一戰再戰》西恩潘（Sean Penn）
《影星傑凱利》亞當山德勒（Adam Sandler）
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
◆最佳女配角
《重擊人生》艾蜜莉布朗（Emily Blunt）
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《魔法壞女巫：第二部》亞莉安娜（Ariana Grande）
《情感的價值》英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）
《凶器》艾美麥蒂根（Amy Madigan）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
◆最佳外語片
《只是一場意外》
《徵人啟弒》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《穿越地獄之門》
《The Voice of Hind Rajab》
◆最佳動畫片
《再見未來男孩》
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨艾蜜莉》
《動物方城市2》
★電視類
◆最佳戲劇類影集◆
《頭號外交官》
《萬中選一》
《人生切割術》
《外放特務組》
《匹茲堡醫魂》
《白蓮花大飯店》
◆最佳音樂及喜劇類影集◆
《小學風雲》
《大熊餐廳》
《天后與草莓》
《天作不合的我們》
《破案三人行》
《片廠風雲》
◆最佳迷你劇集及電視電影◆
《混沌少年時》
《都是她的錯》
《黑鏡》
《死前慾望清單》
《獸藏我心》
《女朋友》
◆戲劇類影集最佳女主角◆
《最後生還者》貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）
《人生切割術》布麗特洛薇爾（Britt Lower）
《1923》海倫米蘭（Helen Mirren）
《老練律師》凱西貝茲（Kathy Bates）
《頭號外交官》凱莉羅素（Keri Russell）
《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）
◆戲劇類影集最佳男主角◆
《人生切割術》亞當史考特（Adam Scott）
《安道爾》迪亞哥盧納（Diego Luna）
《外放特務組》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）
《特遣任務》馬克魯法洛（Mark Ruffalo）
《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）
《極樂凶間》史達林布朗（Sterling Brown）
◆音樂及喜劇類影集最佳女主角◆
《大熊餐廳》阿尤艾德維利（Ayo Edebiri）
《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）
《星期三》珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）
《天作不合的我們》克莉絲汀貝爾（Kristen Bell）
《撲克臉》娜塔莎里恩（Natasha Lyonne）
《破案三人行》席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）
◆音樂及喜劇類影集最佳男主角◆
《天作不合的我們》亞當布洛迪（Adam Brody）
《球星翻身記》葛倫鮑威爾（Glen Powell）
《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）
《破案三人行》馬丁蕭特（Martin Short）
《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）
《破案三人行》史提夫馬丁（Steve Martin）
◆最佳迷你劇集及電視電影女主角◆
《燦亮長河》亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）
《獸藏我心》克萊兒丹妮絲（Claire Danes）
《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）
《黑鏡》拉什達瓊斯（Rashida Jones）
《女朋友》羅蘋萊特（Robin Wright）
《都是她的錯》莎拉史努克（Sarah Snook）
◆最佳迷你劇集及電視電影男主角◆
《怪物：艾德蓋恩的故事》查理漢納（Charlie Hunnam）
《The Narrow Road to the Deep North》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《黑兔》裘德洛（Jude Law）
《獸藏我心》馬修瑞斯（Matthew Rhys）
《黑鏡》保羅賈麥提（Paul Giamatti）
《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）
◆最佳女配角◆
《白蓮花大飯店》艾咪盧伍德（Aimee Lou Wood）
《白蓮花大飯店》凱莉庫恩（Carrie Coon）
《片廠風雲》凱薩琳奧哈拉（Catherine O’Hara）
《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）
《天后與草莓》漢娜愛賓德（Hannah Einbinder）
《白蓮花大飯店》帕克波西（Parker Posey）
李炳憲以《徵人啟弒》入圍金球獎喜劇類影帝。（圖／龍祥電影提供）
《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》將角逐金球獎最佳動畫片。
