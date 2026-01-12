金球獎揭曉！《一戰再戰》橫掃4獎 甜茶擊敗李奧納多奪影帝

金球獎揭曉！《一戰再戰》拿下4獎，甜茶擊敗李奧納多奪影帝。（圖：維基百科）

第83屆金球獎揭曉，《一戰再戰》在電影類奪下4項大獎，「甜茶」提摩西夏勒梅擊敗李奧納多狄卡皮歐，勇奪音樂及喜劇類最佳男主角。

提摩西夏勒梅在橫衝直闖片中，飾演追逐桌球冠軍夢的狂熱青年，讓30歲的他拿下第一座金球獎影帝，他說父親從小教他要感恩，所以過去入圍4次空手而歸，也可以昂首闊步離開，但這些經歷讓此刻奪獎變得更加甜美。

51歲的李奧納多影帝夢落空，豐富情史更被主持人調侃，先是細數他從影至今的輝煌戰績，卻冷不防補上一句，這些成就都是在女友未滿30歲創下的，引起全場哄堂大笑。不過，李奧納多主演的一戰再戰，還是金球獎大贏家，拿下最佳音樂或喜劇類最佳影片、最佳導演、女配角與劇本等4項大獎。

至於劇情類最佳影片頒給哈姆奈特，女主角潔西伯克利也拿下影后，華格納莫拉以這不只是個間諜故事，獲得劇情類最佳男主角，成為首位在這個類別獲獎的巴西演員。

混沌少年時則是影集類最大贏家，獲得最佳迷你劇集或電視電影、最佳男主角、男配角及女配角四項大獎。