金球獎揭曉！ 李奧納多、甜茶、喬治克隆尼搶影帝

李奧納多角逐金球影帝呼聲高。（圖：IMDB）

金球獎頒獎典禮今天（12日）登場，由喜劇演員妮基葛拉瑟再度擔任主持。入圍名單方面，好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》強勢入圍音樂及喜劇類最佳男主角，該劇也以9項入圍，成為電影類最大贏家。

影集類同樣話題十足，《白蓮花大飯店》以6項提名成為最大熱門，近來討論度居高不下的《混沌少年時》也有5項入圍，另外典禮星光熠熠，頒獎嘉賓陣容包括南韓女團Blackpink成員Lisa，還有茱莉亞羅勃茲、喬治克隆尼、安娜德哈瑪斯、亞曼達塞佛瑞等多位重量級明星，成為紅毯與舞台上的亮點。

在電影類獎項，《一戰再戰》不僅入圍數領先，李奧納多狄卡皮歐將與《橫衝直闖》的提摩西夏勒梅正面交鋒。目前獎項陸續頒出，電影類最佳女配角由《一戰再戰》的堤亞娜泰勒率先開胡，至於最佳男配角則為《情感的價值》的史戴倫史柯斯嘉。最佳原創歌曲由Golden《Kpop 獵魔女團》獲得。