金球獎揭開影獎季序幕！神導PTA《一戰再戰》拿下9項提名領跑
在新一輪好萊塢影獎季拉開序幕之際，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演、神導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson，PTA）的最新作品《一戰再戰》（One Battle After Another）可說是強勢領跑。這部描述前革命家之女被綁架的電影，在今年金球獎（Golden Globes）一口氣拿下9項提名。而與狄卡皮歐共同主演的西恩潘（Sean Penn）、堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）、班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）與雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）也全數入列演技獎項，使該片聲勢看漲。
據《BBC》報導，緊追其後的是挪威的喜劇劇情片《情感的價值》（Sentimental Value），獲得8項提名，而《罪人》（Sinners）、《哈姆奈特》（Hamnet）、《科學怪人》（Frankenstein）及《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）等作，也紛紛在多個類別取得席位，使今年提名名單更呈現多元與全球化。值得注意的是，《魔法壞女巫：第二部》雖票房亮眼，卻未能進入最佳音樂／喜劇片競賽，其缺席成為本屆最受關注的遺珠之一。
《哈姆奈特》同樣備受期待，愛爾蘭演員保羅梅斯卡（Paul Mescal）與潔西巴克利（Jessie Buckley）雙雙入圍，而其華裔導演趙婷（Chloe Zhao）更成為2度獲選金球獎導演提名的4位女性之一。演員方面，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）以運動傳記片《橫衝直闖》（Marty Supreme）再度獲得肯定，喬治克隆尼（George Clooney）則因主演《影星傑·凱利》（Jay Kelly）拿下其第14次金球獎提名，與共同主演亞當山德勒（Adam Sandler）一同加入戰局。
影后與影帝競爭同樣激烈。艾瑪史東（Emma Stone）以黑色喜劇《暴蜂尼亞》（Bugonia）入圍，而獨立電影《寶貝對不起》（Sorry, Baby）主創兼主演伊娃維克多（Eva Victor）獲得最佳女主角提名，更令外界驚喜。英國演員艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則以傳記運動劇情片《重擊人生》（The Smashing Machine）意外入圍。
國際電影今年格外突出。伊朗導演賈法潘納希（Jafar Panahi）的政治劇《只是一場意外》（It Was Just an Accident）以4項提名引發熱議，而巴西歷史政治驚悚片《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）與南韓驚悚片《徵人啟弒》（No Other Choice）則各自拿下3項提名。
在電視類別中，Netflix熱門迷你英劇《混沌少年時》成為最亮眼的黑馬，除獲得4項演技提名外，也入列最佳限定影集競爭者。然而，它仍不及HBO黑色喜劇劇集《白蓮花大飯店》（The White Lotus）的6項提名，後者持續穩居金球獎常勝軍地位。醫學劇情影集《匹茲堡醫魂》（The Pitt）、政治驚悚影集《頭號外交官》（The Diplomat）、驚悚類型的網路影集《人生切割術》（Severance）等劇，也在劇情類影集中展開激戰。
儘管有多部話題作品受到肯定，仍有若干電影完全遭到忽略，如政治驚悚片《炸藥屋》（A House of Dynamite）、運動傳記片《克里斯蒂》（Christy）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）自導自演的喜劇劇情片《Is This Thing On?》。
今年金球獎頒獎典禮將於1月11日在洛杉磯舉行，由妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第2年主持。屆時除了將揭曉電影與電視類別的最終勝者，還將頒發最佳原創歌曲與配樂等獎項，入圍作品包括《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）的〈Dream As One〉、《Kpop 獵魔女團》（KPop Demon Hunters）的流行曲〈Golden〉，以及由英國另類搖滾天團「電台司令」（Radiohead）樂手強尼格林伍德（Jonny Greenwood）操刀的《一戰再戰》配樂。
