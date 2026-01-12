金球獎最年輕男配角 《混沌少年時》16歲童星奪獎傻問…逗樂全場

2026年1月11日金球獎，歐文庫柏摘男配角獎。美聯社



第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間1月12日上午9時登場，稍早已頒發的劇集類最佳男配角獎，最終由此次金球獎大熱門《混沌少年時》16歲英國籍童星歐文庫柏（Owen Cooper）拿下，也是他繼艾美獎後，再度奪下男配角獎。

歐文在《混沌少年時》展露沉穩而多變的演技，影集播出後被全球觀眾譽為「百年難得一見的演戲奇才」，令觀眾難以置信本劇是他首次參與戲劇演出。值得一提的是，被譽為天才的歐文，其實家庭背景相當平凡，父親為科技業上班族、母親為護士，2位哥哥則都從事電工，並未從事演藝相關行業。

歐文受訪時也曾坦言「我從來都沒有想過成為演員」，從小一直熱愛足球、夢想成為一名中場球員，不過5歲時在家唱《獅子王》卡通金曲後，媽媽發覺歐文有表演才能，於是栽培歐文接觸表演，並安排歐文至曼城戲劇學院學習表演，最終從500位試鏡者中脫穎而出，在《混沌少年時》擔綱重要角色。

歐文庫柏在影集《混沌少年時》展現沉穩而多變的演技。翻攝網飛網站

《混沌少年時》劇集採用一鏡到底形式拍攝，即使對於出道多年的演員也相當有難度，歐文坦言，他在短短2個禮拜的準備時間中，每日在房間裡不停翻看劇本，連自己也忘記究竟如何背熟海量對白。不過實際進入拍攝後，歐文卻顯得相當自在，甚至常常讓現場負責照顧他的兒童心理學家找不到人，到處尋找後，才發現歐文正在玩繫繩網球（Swing ball）。

此次首度入圍金球獎就從眾多前輩手中奪下獎項，歐文上台致詞時表示「我現在還在學習，我還在跟台下這些人學習」，甚至直言「我不知道現在是怎樣」，直率反應逗笑全場。最後歐文說道「謝謝，來吧2026，永遠不會是一個人」。

歐文繼艾美獎後再次拿下金球獎最佳男配角獎，也讓他不僅是艾美獎最年輕的男配角得主，也是最年輕就同時獲得艾美獎、金球獎、評論家選擇獎的得主，再次創下紀錄。

歐文庫柏此前以15歲之齡獲得艾美獎迷你影集最佳男配角，成為該獎歷來最年輕得獎男演員。路透社

