金球獎準影帝！甜茶《橫衝直闖》化身熱血「桌球青年」追夢

「甜茶」提摩西夏勒梅最新作品《橫衝直闖》，在爛番茄獲得97%新鮮度，並入圍金球獎音樂或喜劇類最佳影片，更是讓他成為準影帝之一。電影靈感來自傳奇桌球選手馬提瑞斯曼，但劇情並他的非真實故事，而是增添了狂躁瘋狂的元素。另一部電影《重擊人生》中，巨石強森跳脫動作巨星形象，透過細膩情感演出UFC傳奇重量級冠軍內心掙扎，首度問鼎金球獎，讓觀眾看見他不同以往的一面。

在《橫衝直闖》中，提摩西夏勒梅飾演一位懷抱桌球夢想的熱血青年。面對眾多批評勇敢追夢。提摩西夏勒梅在首映活動中表示，隨著年齡增長，不僅在生活中，在職業生涯也能更好地屏蔽一些事情。他認為自我懷疑、嚴厲批評以及反對聲音的好處在於，讓人意識到自己必須站在自己這一邊，他也從角色中對自己的生活有所領悟。《橫衝直闖》不僅獲得高評價，更成功入圍金球獎，讓「甜茶」有機會獲得影帝殊榮。

巨石強森轉型之作《重擊人生》，詮釋UFC傳奇重量級冠軍。（圖／采昌國際多媒體提供）

另一方面，巨石強森在《重擊人生》中挑戰自我，不只「長出頭髮」，更跳脫動作巨星的既定印象，演繹UFC傳奇重量級冠軍。《重擊人生》描述了一位因藥物成癮、心理創傷而跌落谷底，重新找回自我的故事。巨石強森透過細膩的情感演出，詮釋角色內心的掙扎，首度問鼎金球獎，讓粉絲看見他不同以往的演技實力。這部作品的成功也證明了巨石強森在轉型路上的突破，為觀眾帶來全新的銀幕體驗。

