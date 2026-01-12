金球獎甜茶奪影帝 《一戰再戰》獲4獎大贏家

記者王丹荷／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於臺灣時間今（12）日上午登場，保羅湯瑪斯安德森執導、李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》拿下音樂或喜劇類最佳影片、最佳導演、最佳女配角、最佳劇本4獎大贏家；電視類則由《混沌少年時》獲4獎最多，最佳非英語電影（外語片）由巴西名導小克雷伯曼東沙最新力作《這不只是個間諜故事》獲得，男主角華格納莫拉擊敗眾強勁對手奪戲劇類最佳男主角。

「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》擊敗李奧納多狄卡皮歐、喬治庫隆尼等奪下音樂或喜劇類最佳男主角，蘿絲拜恩憑藉《媽的踹爆你》摘下影后；戲劇類最佳男主角獎落《這不只是個間諜故事》華格納莫拉，最佳女主角則是《哈姆奈特》潔西伯克利，該片也拿下戲劇類最佳影片。最佳男女配角分別是《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉、《一戰再戰》堤亞娜泰勒。

魅力席捲全球的動畫《Kpop 獵魔女團》打敗《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《動物方城市2》拿下最佳動畫長片，主題曲〈Golden〉奪下最佳原創歌曲。《罪人》獲頒最佳原創配樂、票房成就獎。

《混沌少年時》獲頒最佳迷你劇集或電視電影、最佳迷你劇集或電視電影男主角，最佳男配角及最佳女配角4項大獎。最佳迷你劇集及電視電影女主角獎落《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲。《匹茲堡醫魂》獲得戲劇類最佳影集，諾亞懷利奪下戲劇類影集最佳男主角，最佳女主角是《萬中選一》瑞雅希洪；音樂或喜劇類最佳影集《片廠風雲》，《片廠風雲》塞斯羅根、《天后與草莓》珍史瑪特獲音樂或喜劇類影集最佳男、女主角。