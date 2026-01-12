金球獎紅毯／席琳娜婚後合體老公！「當眾接吻」狂放閃 再入圍搶視后
記者王培驊／綜合報導
2026年金球獎台灣時間12日揭曉，女星席琳娜·戈梅茲（Selena Gomez）憑藉夯劇《破案三人行》入圍電視類音樂及喜劇類影集最佳女主角，她當天與老公、音樂製作人班尼布蘭科（Benny Blanco）一同踏上紅毯，成為現場焦點，也被外界視為兩人婚後首次合體出席大型頒獎典禮。
席琳娜當晚身穿香奈兒訂製禮服亮相，黑色長裙搭配露肩白色羽毛領口，造型簡約卻極具氣場。她刻意捨棄繁複珠寶，只配戴婚戒現身，短髮以復古好萊塢波浪造型呈現，再加上深紅色唇妝，整體造型優雅大方。班尼布蘭科則以黑色西裝搭配刺繡樂福鞋，站在妻子身旁，夫妻同框畫面閃瞎全場。
席琳娜與班尼布蘭科於2023年12月公開戀情，2024年12月12日宣布訂婚，並於2025年9月27日舉辦婚禮，正式升格夫妻。席琳娜過去情路坎坷，曾與小賈斯汀交往長達8年，也曾與泰勒洛納、威肯等人傳出戀情，直到遇見班尼布蘭科後，不僅大方認愛，更時常在公開場合放閃，被粉絲視為她「終於找到對的人」。
除了紅毯成焦點，席琳娜今年再度以《破案三人行》入圍金球獎，與史提夫馬丁、馬丁蕭特一同獲得肯定。她先前也表示，能夠連續多年獲得金球獎提名，讓她感到非常感激與榮幸，直言演戲始終是自己最熱愛的事。
