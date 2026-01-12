金球獎紅毯／第一辣是她！三點不露「卻全被看光」 透視戰袍裙震撼外媒

記者王培驊／綜合報導

第83屆金球獎在台灣時間12日早上登場，紅毯星光熠熠，「小珍妮佛」珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）雖然最終未能抱回獎座，卻憑一身大膽透視造型成功搶下紅毯焦點，被外媒與粉絲一致封為「紅毯第一辣」。珍妮佛勞倫斯以主演電影《去死吧，親愛的》（Die My Love）入圍電影戲劇類最佳女主角。

珍妮佛勞倫斯一身透視裝超吸睛。（圖／翻攝自X平台 @THR）

頒獎典禮當晚她選穿Givenchy高訂禮服登場，整件禮服幾乎全透明，深V剪裁一路開到腰際，兩側大膽挖空設計讓身形曲線一覽無遺，卻又巧妙以粉綠色刺繡花朵層層覆蓋，三點不露，視覺效果卻宛如「什麼都看光了」，讓紅毯現場驚呼聲不斷。

廣告 廣告

Jennifer Lawrence has already won tonight#GoldenGlobes pic.twitter.com/Xjjitbl3AA

根據外媒形容，她宛如從18世紀洛可可畫作中走出的繆思女神，造型靈感彷彿出自法國畫家弗拉戈納爾（Jean-Honoré Fragonard）的油畫世界，浪漫中帶著挑釁意味。她在行走紅毯時，手臂上還披著一件淡粉色花朵刺繡披風，隨步伐擺動，更添戲劇張力。

妝髮方面，珍妮佛勞倫斯維持一貫的「柔霧美感」，以蓬鬆絲滑的吹整長髮搭配空氣瀏海，妝容則以玫瑰色調為主，營造自然卻不失氣場的紅毯狀態。配件選擇上，她搭配香檳色高跟鞋與同系列花朵手拿包，再以一條細緻鑽石項鍊點綴，讓整體造型在性感之餘仍保有高級感。

這身造型也被視為她近來「黑色系穿搭連發」後的風格大轉彎。過去幾個月，她多次以全黑造型亮相公開活動，包括出席CFDA時尚大獎、以及電影放映會等，風格俐落又冷冽；不久前與主持人Josh Horowitz對談電影《去死吧，親愛的》時，她也選擇高領上衣搭配剪裁俐落的長褲與珍珠耳環，展現成熟知性的另一面。

雖然這次未能在競爭激烈的戲劇類影后之爭中勝出，但珍妮佛勞倫斯對入圍仍心懷感激。她先前受訪表示，飾演片中角色Grace是她演藝生涯中最具挑戰、也最有成就感的經驗之一，並感謝導演與劇組的信任，也直言能與眾多優秀演員一同角逐獎項，本身就是一種榮耀。

此外，她日前也笑談好閨蜜艾瑪史東（Emma Stone）獲得演員工會獎提名、自己卻落空的趣事，自嘲在群組裡只回了一個「難過表情」，幽默表示：「她贏我已經幾十年了，但能跟她一起競爭，真的很榮幸。」展現私下率真又可愛的一面。

更多三立新聞網報導

金球獎紅毯／席琳娜婚後合體老公！「當眾接吻」狂放閃 再入圍搶視后

金球獎／甜茶「擊敗李奧納多」奪影帝！上台感性告白：父親教我要感激

金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝

金球獎／《Kpop獵魔女團》奪獎！原唱上台突淚崩：我曾被拒絕聲音不夠好

