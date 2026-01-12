金球獎／中國導演奪獎「當場愣住」李奧納多也衝上台 全場反應曝

記者林汝珊／台北報導

李奧納多上台。（圖／美聯社）

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日早上盛大登場，電影與影集獎項競爭激烈。影后茱莉亞羅勃茲身穿深V黑色合身禮服現身頒獎，頒發的「最佳音樂及喜劇電影」獎項，最終由電影《一戰再戰》奪下。

《一戰再戰》由奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐領銜主演，李奧納多狄卡皮歐也親自站上頒獎台，氣氛熱烈，幾乎所有嘉賓起立鼓掌，場面相當震撼。

中國導演趙婷獲獎。（圖／美聯社）

典禮最後一項大獎「最佳戲劇類電影」，則由喬治克隆尼負責頒發，獎項最終由改編自瑪姬歐法雷爾同名小說的電影《哈姆奈特》拿下。該片由中國籍導演趙婷執導，當得獎結果公布時，她一臉難以置信地走上舞台，逐一感謝劇組與幕後團隊，為本屆金球獎畫下圓滿句點。

