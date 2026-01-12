金球獎／中國導演趙婷奪最大獎！ 李奧納多領銜《一戰再戰》拿下第4座金球

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於今（12）日上午9點在洛杉磯舉行，由影后茱莉亞羅勃茲頒發「最佳音樂及喜劇電影」，喬治克隆尼頒發最後大獎「最佳戲劇類電影」，兩大獎項最後分別由《一戰再戰》及《哈姆奈特》奪下。

《一戰再戰》由奧斯卡影帝李奧納多領銜主演，卡司集結奧斯卡影帝西恩潘、班尼西歐岱托羅。稍早茱莉亞羅勃茲以一身黑色深V洋裝現身頒獎，宣布「最佳音樂及喜劇電影」由《一戰再戰》拿下，所有主演一同上台領獎，同時這也是李奧納多第4座金球獎。

廣告 廣告

中國籍導演趙婷以《哈姆奈特》奪下「最佳戲劇類電影」（圖／翻攝Golden Globes）

典禮最後，由喬治克隆尼現身頒發最大獎「最佳戲劇類電影」，由改編自瑪姬歐法雷爾同名小說的電影《哈姆奈特》奪下。該片導演為中國籍的趙婷，得知獲獎的當下，趙婷一臉不可置信走上頒獎台，她在台上感謝劇組，本屆金球獎也至此完美落幕。

更多FTNN新聞網報導

金球獎／李奧納多被虧「女友不超過30歲」！超禮貌反應曝光 妮基葛拉瑟急喊：我本來不想講的

李奧納多超市拍戲無封館！收銀員掏手機狂拍 上演路人追星現場

金球獎／《Kpop 獵魔女團》奪「最佳動畫」！斬獲第2座獎項 李炳憲親自護送上台

