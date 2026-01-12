金球獎／主持人狂虧李奧納多！當眾酸「女友都未滿30歲」 他尷尬反應曝

記者王培驊／綜合報導

第83屆金球獎今（12）日於洛杉磯盛大登場，除了得獎名單備受關注，典禮開場的主持人口秀同樣成為全場焦點。51歲好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）憑電影《一戰再戰》角逐影帝，卻在主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的「毒舌洗禮」下，再度被調侃多年來備受討論的感情話題，現場笑聲不斷。

李奧納多被主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）狂虧，尷尬笑反應曝光。（圖／翻攝自Golden Globes）

由喜劇演員妮基葛拉瑟擔任主持的金球獎，一開場便火力全開。她身穿紅色平口禮服登台，逐一點名台下入圍嘉賓，語鋒犀利又節奏明快。輪到李奧納多時，她先是正經細數他的輝煌成就，大讚他與多位名導合作，拿下三座金球獎與一座奧斯卡，是影壇無可取代的存在。

李奧納多尷尬笑，但仍從容應對。（圖／翻攝自Golden Globes）

就在全場準備鼓掌之際，妮基突然話鋒一轉，冷不防補上一句：「最驚人的其實是，這一切成就，都是在你女朋友還沒滿30歲之前完成的。」一句話瞬間引爆笑聲，鏡頭立刻帶到台下的李奧納多，只見他露出略顯尷尬卻仍保持風度的微笑，沒有多作回應。

妮基隨後也「補刀又道歉」，笑說自己其實不想開這個玩笑，「但問題是，我們真的對你其他私生活一無所知。」她更自嘲在蒐集資料時，能找到最深入的李奧訪談，竟要追溯到1991年，當時對方在節目上被問到最愛的食物，連續回答三次「義大利麵」。

話題一轉，妮基當場向台下發問：「那你現在最愛的，還是義大利麵嗎？」李奧納多聽完忍不住笑了出來，隨即對鏡頭點頭比讚，甚至指了指台上的主持人回應互動，展現高EQ反應，再度引起全場歡笑。這段開場片段隨即在社群平台瘋傳，不少觀眾大讚妮基葛拉瑟的主持功力，也佩服李奧納多仍能從容以對，成為本屆金球獎最具話題性的瞬間之一。

