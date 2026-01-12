金球獎／主持人踩線秒道歉！李奧納多被虧「愛吃25歲嫩妹」反應曝光
〔記者廖俐惠／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今天(12日)上午舉行，李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)雖然無緣以《一戰再戰》奪下影帝，不過仍是全場焦點，尤其是主持人、喜劇演員妮基葛拉瑟(Nikki Glaser)拿李奧納多的「25歲女友」一事開玩笑，讓全場笑到翻。
李奧納多因為歷任女友都不超過25歲一事，成為眾人茶餘飯後的話題。今天在金球獎上，妮基葛拉瑟細數了李奧納多輝煌的演藝生涯，擁有無數的經典角色，與所有偉大的大導演合作，還拿過金球獎、奧斯卡，「不過最令人印象深刻的是，這一切都是在你女朋友30歲以前獲得的！真的是很厲害。」妮基葛拉瑟語畢，現場哄堂大笑，李奧納多自己也露出了笑意。李奧納多的現任女友維多利亞伽里蒂已經27歲，不過也還沒滿30歲。
妮基葛拉瑟一說完，立刻向台下的李奧納多道歉，「抱歉，這笑話很低俗，我努力不要這樣說，但關於你的事情，除了這個(25歲女友論)以外，我什麼都不知道。」妮基葛拉瑟強調是真的，還查閱了李奧納多相關的報導，詢問李奧納多：「1991年你最喜歡的食物是義大利麵嗎？」李奧納多在台下點點頭、比起讚，並用手指指向妮基葛拉瑟表示認同，展現風度。
