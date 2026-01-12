金球獎》《哈姆奈特》陸籍導演獲大獎傻住 《一戰再戰》成大贏家

名導保羅湯瑪斯安德森（右2）執導的《一戰再戰》奪下當晚大獎，包含李奧納多等全體演員一同上台。（路透社）

第83屆金球獎頒獎典禮台灣時間22日早上於比佛利山莊舉行，最終名導保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》，9項提名收穫最佳導演、最佳劇本獎、最佳音樂及喜劇電影獎以及最佳女配角獎等4項大獎成為典禮最大贏家。

電影類方面，傑西伯克利再以《哈姆奈特》奪得最佳戲劇類電影女主角，得知獲獎後她情緒十分激動，上台後直呼：「這不是個普通的情況。」同時她感謝導演、同片演員以及老公，並點名茱莉亞羅勃茲等多位女演員致謝。最佳戲劇類電影男主角則是《這不只是個間諜故事》的巴西演員華格納莫拉，從巨石強森、麥可B喬丹等人當中成功搶下這座獎。

《哈姆奈特》導演趙婷（中間淺藍禮服）聽到得獎相當吃驚。（美聯社）

壓軸上場的喬治克隆尼，接著頒發當晚最後一個獎項，近期才宣告移民法國的他，大秀了幾句法文，引起台下笑聲連連。最後，最佳戲劇類影片由《哈姆奈特》奪下，導演趙婷、女主角傑西伯克利一臉吃驚，先是停頓了好幾秒後才走上台，趙婷表示：「保羅一早跟我說，拍這部片讓他了解，當藝術家最重要的，最重要的事情是學會可以脆弱，讓自己被看到，讓我們看到我們是誰，我們應該是誰，並把自己完全交給世界，甚至是我們感到羞愧、害怕的部分，那些不完美的部分，這樣與我們交談的人就可以完全接受自己是誰。」

