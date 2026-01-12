金球獎／喜劇天王首奪金球獎！塞斯羅根《片廠風雲》封戲王自嘲先做假

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今(12)日上午舉行，喜劇天王塞斯羅根憑著去年橫掃艾美獎的《片廠風雲》首度奪下金球獎，獲得音樂或喜劇類影集最佳男主角，他在劇中諷刺頒獎典禮後成真，笑說：「我以為唯一能拿到的方式，是先做一座假的給自己」

塞斯手捧金球獎笑說：「這也太詭異了！我們才剛假裝演過這一切，現在居然真的發生了！」他接著自嘲道：「我一直以為，我唯一能拿到金球獎的方法，就是拍一部影集，然後給自己一座假的。」

致詞時塞斯感謝同場入圍者，並特別點名《破案三人行》的史提夫馬丁與馬丁蕭。他笑說：「我從小看著你們長大，一輩子都在想，『總有一天我會打敗你們。』」隨即大笑補充：「我其實根本沒這樣想。」

