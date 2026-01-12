金球獎／完整得獎名單一次看！甜茶打敗李奧納多成最年輕影帝
第83屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮在台灣時間今（12日）隆重登場，本屆典禮由美國喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）二度擔任主持人，犀利風格為典禮增添不少溫度，而今年電影類最大贏家則由《一戰再戰》勇奪4獎成功拿下，電視類則由《混沌少年時》獲封最大贏家。
第83屆金球獎完整得獎名單一次看
電影類
劇情類最佳影片
《哈姆奈特》
劇情類最佳男主角
華格納莫拉（Wagner Moura）《這不只是個間諜故事》
劇情類最佳女主角
潔西伯克利（Jessie Buckley）《哈姆奈特》
音樂劇/喜劇類最佳影片
《一戰再戰》
音樂劇/喜劇類最佳男主角
提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》
音樂劇/喜劇類最佳女主角
蘿絲拜恩（Rose Byrne）《媽的踹爆你》
最佳男配角
史戴倫史柯斯嘉 (Stellan Skarsgård)《情感的價值》
最佳女配角
堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor) 《一戰再戰》
最佳導演
保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《一戰再戰》
最佳劇本
《一戰再戰》
最佳動畫長片
《Kpop 獵魔女團》
最佳外語片
《這不只是個間諜故事》
最佳原創配樂
《罪人》
最佳原創歌曲
Golden《Kpop 獵魔女團》
電影與票房成就獎
《罪人》
戲劇類
最佳戲劇類影集
《匹茲堡醫魂》
最佳戲劇類電影
《哈姆奈特》
最佳迷你劇集及電視電影
《混沌少年時》
最佳音樂及喜劇影集
《片廠風雲》
最佳音樂及喜劇電影
《一戰再戰》
劇情類最佳男主角
諾亞懷利（Noah Wyle）《匹茲堡醫魂》
劇情類最佳女主角
瑞雅希洪（Rhea Seehorn）《萬中選一》
最佳男配角
歐文庫柏（Owen Cooper）《混沌少年時》
最佳女配角
艾琳多爾蒂（Erin Doherty）《混沌少年時》
音樂劇/喜劇類最佳男主角
塞斯羅根（Seth Rogen）《片廠風雲》
音樂劇/喜劇類最佳女主角
珍史瑪特（Jean Smart）《天后與草莓》
最佳迷你劇集及電視電影男主角
史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》
最佳迷你劇集及電視電影女主角
蜜雪兒威廉絲（Stephen Graham）《死前慾望清單》
最佳電視單口喜劇表演
《瑞奇賈維斯：人生苦短》
最佳Podcast節目
《Good Hang With Amy Poehler》
