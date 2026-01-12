金球獎／戰況超激烈！完整得獎名單出爐 李奧納多《一戰再戰》橫掃4獎
記者王培驊／台北報導
第83屆金球獎於香港時間今（12）日上午揭曉，本屆競爭相當激烈，電影與影集戰況雙線開打。其中，由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演、名導保羅湯瑪斯安德森操刀的電影《一戰再戰》，以及Netflix影集《混沌少年時》，各自抱回4項大獎，成為本屆最大贏家。動畫類則由Netflix現象級作品《Kpop獵魔女團》脫穎而出，擊敗《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《優獸大都會2》等強敵，奪下「最佳動畫」。
電影類方面，《一戰再戰》以9項提名領跑，最終成功拿下「音樂或喜劇類最佳影片」、「最佳導演」、「最佳女配角」與「最佳劇本」共4座獎項。其中，「最佳女配角」由堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）奪得，她上台時激動落淚，感性向導演與男主角致謝，也將榮耀獻給所有非裔美國演員，場面動人。
影集類則由Netflix出品的《混沌少年時》表現最為亮眼，一舉拿下「最佳迷你劇集或電視電影」，並包辦影集類最佳男主角、最佳男配角與最佳女配角，共4項大獎。其中，艾琳多爾蒂（Erin Doherty）與史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）皆是首次提名便成功封后、稱帝，而童星歐文庫柏（Owen Cooper）則在艾美獎後，再度憑該劇奪下男配角獎，氣勢驚人。
動畫領域同樣成為焦點，《Kpop獵魔女團》先以主題曲〈Golden〉拿下「最佳原創歌曲」，隨後再奪「最佳動畫」，完成雙冠榮耀。該片以音樂結合女性力量與自我認同議題，在全球掀起熱潮，也讓金球獎舞台充滿K-pop文化色彩。《三立新聞網》也為讀者統整完整得獎名單，帶您一次看。
🏆 金球獎（Golden Globe Awards）完整得獎名單（2026）
🎬 電影類（Motion Pictures）
劇情類最佳影片
《哈姆奈特》Hamnet
音樂或喜劇類最佳影片
《一戰再戰》One Battle After Another
最佳導演
保羅·湯瑪斯·安德森
Paul Thomas Anderson
《一戰再戰》One Battle After Another
劇情類最佳男主角
華格納·莫拉
Wagner Moura
《這不只是個間諜故事》The Secret Agent
劇情類最佳女主角
潔西·伯克利
Jessie Buckley
《哈姆奈特》Hamnet
音樂或喜劇類最佳男主角
提摩西·夏勒梅
Timothée Chalamet
《橫衝直闖》Marty Supreme
音樂或喜劇類最佳女主角
蘿絲·拜恩
Rose Byrne
《媽的踹爆你》If I Had Legs I’d Kick You
最佳男配角
史戴倫·史柯斯嘉
Stellan Skarsgård
《情感的價值》Sentimental Value
最佳女配角
堤亞娜·泰勒
Teyana Taylor
《一戰再戰》One Battle After Another
最佳動畫長片
《Kpop獵魔女團》
KPop Demon Hunters
最佳外語片
《這不只是個間諜故事》
The Secret Agent
最佳劇本
《一戰再戰》
One Battle After Another
最佳原創配樂
《罪人》
Sinners
最佳原創歌曲
〈Golden〉
《Kpop獵魔女團》KPop Demon Hunters
票房成就獎
《罪人》
Sinners
📺 電視／影集類（Television）
劇情類最佳影集
《匹茲堡醫魂》
Pitt
音樂或喜劇類最佳影集
《片廠風雲》
The Studio
最佳迷你劇集或電視電影
《混沌少年時》
Adolescence
劇情類影集最佳女主角
瑞雅·希洪
Rhea Seehorn
《眾生為一》Pluribus
劇情類影集最佳男主角
諾亞·懷利
Noah Wyle
《匹茲堡醫魂》Pitt
音樂或喜劇類影集最佳女主角
珍·史瑪特
Jean Smart
《天后與草莓》Hacks
音樂或喜劇類影集最佳男主角
塞斯·羅根
Seth Rogen
《片廠風雲》The Studio
最佳迷你劇集或電視電影女主角
蜜雪兒·威廉絲
Michelle Williams
《死前慾望清單》Dying for Sex
最佳迷你劇集或電視電影男主角
史蒂芬·葛拉翰
Stephen Graham
《混沌少年時》Adolescence
電視類最佳女配角
艾琳·多爾蒂
Erin Doherty
《混沌少年時》Adolescence
電視類最佳男配角
歐文·庫柏
Owen Cooper
《混沌少年時》Adolescence
最佳電視單口喜劇表演
《瑞奇·賈維斯：人生苦短》
Ricky Gervais: Mortality
