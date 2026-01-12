金球獎／李奧納多被虧「女友不超過30歲」！超禮貌反應曝光 妮基葛拉瑟急喊：我本來不想講的

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於今（12）日上午9點在洛杉磯舉行，由美國喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）擔任主持人。稍早開場時她當著所有人的面調侃李奧納多的感情生活，幽默又搞笑的台風讓全場笑翻。

台下的李奧納多露出禮貌的微笑（圖／翻攝Golden Globes）

妮基葛拉瑟以一襲大紅色平口禮服現身，一一點名台下的入圍者，在談到李奧納多時，她讚嘆：「你的演員生涯多麼優秀，有無數卓越的表演，跟每一個優秀導演合作，已經贏得三個金球獎、一個奧斯卡獎」。

接著，妮基葛拉瑟話鋒一轉，直接在眾人面前調侃李奧納多的私人感情觀：「上述這些成就，你都在你女朋友30歲之前完成了」，妙語如珠的內容瞬間讓台下眾人笑翻，而李奧納多本人則露出禮貌的微笑，妮基葛拉瑟也馬上解釋：「Leo，抱歉我開了這個玩笑，這很低俗，我本來不想講的，但是……我們不知道你別的任何東西啊！」

第83屆金球獎頒獎典禮由美國喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）擔任主持人（圖／翻攝Golden Globes）

不僅如此，妮基葛拉瑟強調，因為李奧納多很少在採訪中透露私事，所以她不得已才開了對方感情世界的玩笑。她透露自己在找資料時，發現李奧納多超熱愛義大利麵，妮基葛拉詢問他：「你最愛的食物還是義大利麵嗎？」，李奧納多微笑、點頭比了一個讚，甚至開玩笑地指了指台上的女方，幽默互動讓台下所有人笑歪。

