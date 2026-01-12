金球獎》李奧納多被虧「歷任女友都未滿30歲」尷尬反應曝光

李奧納多狄卡皮歐憑著電影《一戰再戰》再次角逐影帝寶座。(圖／路透)

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日登場，身為金球獎常勝軍的巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），憑著電影《一戰再戰》再次角逐影帝寶座，沒想到卻被主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）拿過往的感情史調侃，李奧納多狄卡皮歐當下反應也曝光。

喜劇演員妮基葛拉瑟扛下本屆金球獎主持棒，她身穿一襲紅色平口洋裝登台，先是逐一點名台下入圍的演員，妙語如珠的風格，逗得現場所有人笑聲不斷，當點到李奧納多時，先是稱讚他在演藝圈的輝煌成就，不僅與許多名導合作過，還拿下三座金球獎與一座奧斯卡，在國際影壇的地位無人能夠撼動。

廣告 廣告

李奧納多在典禮上遭主持人調侃。(圖／路透)

沒想才剛美言稱讚完，立刻拿李奧納多過往的感情開始當話題，「這一切的成就，你都在女朋友30歲之前完成」，間接調侃他喜歡交往嫩妹，對此，李奧納多先是露出尷尬表情，接著露出一抹微笑，妮基葛拉瑟隨即向他致歉後，補充說道：「這笑話相當低俗，我試著努力不要說，但關於你的事情，除了這個以外，其他的我都不知道」。

妮基葛拉瑟補充說道，由於李奧納多並不喜歡透露私事，在金球獎前做功課時，最多關於他的報導竟是1991年受訪時，大方分享相當熱愛吃義大利麵，接著反問李奧納多：「你最愛的食物還是義大利麵嗎？」李奧納多則是露出微笑，並且比了一個讚，高EQ回應獲得滿堂喝采。

李奧納多高EQ回應主持人。(圖／路透)

更多中時新聞網報導

丁噹遺憾沒被求婚過 丁春誠幫圓夢

冰球樂團MV致敬楊德昌電影《恐怖份子》

經典賽》鄧愷威備戰大聯盟 忍痛婉拒徵召