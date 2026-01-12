金球獎／《混沌少年時》童星奪最佳男配！第一次入圍就得獎 年僅16歲創最年輕紀錄

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於今（12）日上午9點在洛杉磯舉行，劇集類最佳男配角獎最終由《混沌少年時》16歲英國籍童星歐文庫柏（Owen Cooper）拿下，成為金球獎有史以來最年輕的男配角得主。

第83屆金球獎劇集類最佳男配角獎最終由《混沌少年時》16歲英國籍童星歐文庫柏（Owen Cooper）拿下（圖／翻攝歐文庫柏IG）

歐文庫柏當下得知獲獎後相當震驚，他上台發表得獎感言時說：「我現在還在跟台下的前輩們學習」，更做出得獎後不知所措的反應：「我不知道現在發生了甚麼事」，最後他說自己不是一個人，並對劇組表示感謝。歐文庫柏不僅是艾美獎最年輕男配角得主，如今他再次創下紀錄，以年僅16的年紀拿下金球獎男配角。

歐文庫柏在《混沌少年時》表演出色，是他踏進演藝圈第一部參演的作品，當時製作團隊從超過500位試鏡者中選中歐文庫柏擔綱主角，沒想到第一次就入圍金球獎，並成功擊敗眾多前輩，奪下劇集類最佳男配角獎。

