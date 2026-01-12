金球獎》漫威男星以《情感的價值》奪最佳男配 幽默致詞全場喝采

史戴倫史柯斯嘉以《情感的價值》榮獲金球獎電影類最佳男配角。（海鵬提供）

出演《沙丘》、漫威系列的好萊塢男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård），台灣時間12日憑藉最新作品《情感的價值》（Sentimental Value），勇奪金球獎電影類最佳男配角，除感謝妻子一直以來的「愛之深責之切」，史柯斯嘉也提到演出這部片讓他知道什麼叫做「壞爸爸」，幽默致詞令人莞爾、收穫熱烈掌聲。更感動的是，史柯斯嘉在致詞尾聲真情流露，呼籲所有觀眾進戲院看電影，霸氣表示「電影就是該在電影院裡看」，博得滿堂彩。

史戴倫史柯斯嘉先是說自己年事已高，沒有準備得獎感言，不過她上台後提到：「我非常非常開心，因為《情感的價值》是一部低成本的挪威電影，我們沒有預算打廣告，而是以這樣的方式讓世界看見。希望大家都能進戲院看這部電影，因為現在看電影的人越來越少了。」

史戴倫史柯斯嘉在《情感的價值》中，飾演曾經享譽盛名卻離家多年的電影導演古斯塔夫，企圖東山再起的他，向劇場演員女兒發出新片邀約卻遭拒絕，轉而改邀渴望成名的美國女星瑞秋擔綱演出，不料這一決定將在父女之間極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係中，再掀波瀾…。史柯斯嘉榮獲金球獎後隨即在後台受訪，不改幽默本性直呼「我要喝到爛醉」，開心之情溢於言表。《情感的價值》將在1月23日全台上映。

