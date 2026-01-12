金球獎》珍妮佛勞倫斯「全身透視禮服」 深V剪裁絕美走紅毯

珍妮佛勞倫斯身穿透視禮服登上紅毯，一出場就搶盡目光。(圖／路透)

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日登場，憑著《去死吧，親愛的》(Die, My Love）入圍劇情類電影最佳女主角的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），身穿一襲透視禮服登上紅毯，一出場就搶盡所有人目光。

珍妮佛勞倫斯以一襲透視刺繡禮服現身紅毯，上半身露出整片雪白肌膚，讓所有人看得血脈賁張，細節方面，深V剪裁讓傲人上圍露出大半截，還擠出深邃事業線，腰部挖空設計，不僅展現出零贅肉的好身材，還勾勒出傲人的火辣曲線，此外，全身點綴著繽紛的立體花草刺繡，視覺效果襯托出成熟女性的高貴典雅，眼見自己的火辣造型，讓珍妮佛勞倫斯笑稱：「我快全裸了」。

除了珍妮佛勞倫斯火辣裝扮，抹殺在場所有人的底片之外，另外像是珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)、歌手堤亞娜·泰勒(Teyana Taylor )，以及珍妮佛蘿佩茲(Jennifer Lopez)也都不遑多讓，趕上這股「透視裸裝」風潮，紛紛在紅毯上爭奇鬥艷，讓獎項還沒揭曉前，就話題性十足。

珍妮佛蘿佩茲(Jennifer Lopez)。(圖／路透)

歌手堤亞娜·泰勒(Teyana Taylor )。(圖／達志)

珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)。(圖／路透)

