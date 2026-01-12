金球獎／甜茶首奪金球不忘謝另一半 蘿絲拜恩笑爆老公缺席原因

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今(12)日上午舉行，電影類音樂或喜劇類影帝后分別由《橫衝直闖》「甜茶」提摩西夏勒梅以及《媽的踹爆你》蘿絲拜恩拿下，兩人都是首度獲得金球獎肯定。

過去提摩西曾以《以你的名字呼喚我》、《美麗男孩》、《旺卡》以及去年的《巴布狄倫：搖滾詩人》四度入圍金球獎，但皆與獎座擦身而過。他今首度獲獎，致詞時表示：「我爸爸從小灌輸我一種感恩的心態，『永遠要對你所擁有的一切心懷感激。』這讓我即使在過去空手離開典禮時，也能抬頭挺胸。」他接著表示：「如果我說那些經歷沒有讓此刻更加甜美，那我就是在說謊。」

提摩西也不忘感謝導演賈許沙夫戴：「我打從心底謝謝你，謝謝你給我這個角色，也謝謝你相信我。」最後他提到父母和「我的伴侣」，直說「非常感謝」，鏡頭立刻帶到台下的凱莉詹娜。

威尼斯、柏林影展雙料影后蘿絲拜恩則以《媽的踹爆你》中瀕臨崩潰邊緣的母親一角，拿下生涯首座金球獎，上台時笑說：「我當然完全沒有準備任何感言，我在這部電影裡也沒有唱歌。真的非常感謝，這一切太令人震驚了！」

蘿絲特別感謝編導瑪麗布朗斯坦，「她寫了這個不可思議的劇本，還希望我來演，我真的不敢相信你會找我…我們只花了25天就拍完這部電影，預算大概只有8塊5毛錢。這是一部非常小的電影，所以今天能站在這裡意義重大。」

特別的是，蘿絲最後解釋，為何陪她出席金球獎的是哥哥，而不是丈夫，原因相當「另類」。她表示：「我也想感謝我的丈夫巴比坎納維爾，他今晚沒辦法到場，因為我們要養一隻鬃獅蜥，他跑去紐澤西參加爬蟲博覽會了！」

