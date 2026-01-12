金球獎》「甜茶」再下一城！擊敗李奧納多奪喜劇類影帝 台上甜謝女友

「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》擊退李奧納多狄卡皮歐奪金球獎音樂及喜劇類影帝。（截自CBS）

第83屆金球獎頒獎典禮台灣時間22日早上於比佛利山莊舉行，由喜劇演員妮基葛拉瑟主持，其中頒獎嘉賓最令人注目的就是LISA，她成為擔綱金球獎頒獎人的K-pop偶像以及泰國藝人。名導保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得9項提名，挪威電影《情感的價值》以及《罪人》分別以8項和7項入圍緊追在後；影集類領跑的《白蓮花大飯店》6項提名，話題夯劇《混沌少年時》5項居次。

電影類最佳女配角獎、男配角分別由提亞娜泰勒以《一戰再戰》、史戴倫史柯斯嘉以《情感的價值》開胡。這也是提亞娜泰勒首座金球獎，她在頒獎台上激動落淚，同時感謝導演、同劇李奧納多狄卡皮歐、父母以及評審，並將獎項獻給非裔演員。

電影類最佳劇本由保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》奪得，音樂及喜劇類最佳女主角不負眾望由《媽的踹爆你》蘿絲拜恩擊敗艾瑪史東等勁敵拿下；音樂及喜劇類最佳男主角「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》擊退李奧納多狄卡皮歐、李秉憲等對手，繼日前的評論家選擇獎影帝後又再下一城，他上台後，除了感謝同劇演員、導演外，更不忘放閃感謝台下的女友凱莉珍娜。

