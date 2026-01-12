金球獎／「甜茶」打敗李奧納多奪影帝 紅遍全球《獵魔女團》獲2獎

被視為「奧斯卡風向球」的金球獎在台灣時間今（12）天上午9點登場，今年最佳音樂及喜劇類電影男主角獎，堪稱「死亡之組」，最終由年僅30歲的提摩西夏勒梅，擊敗強敵李奧納多狄卡皮歐跟喬治克隆尼，首封影帝；而以原創歌曲〈Golden〉紅遍全球的南韓動畫電影《Kpop獵魔女團》，也奪下最佳動畫電影跟最佳原創歌曲獎；至於紅毯部分，南韓女團BLACKPINK成員Lisa，一襲透視禮服引領風騷。

首位KPOP偶像擔任頒獎嘉賓 Lisa性感黑紗、小珍花朵刺繡

第83屆金球獎頒獎典禮登場，紅毯上星光熠熠，去年出演HBO影集《白蓮花大飯店》第3季的南韓女團BLACKPINK成員Lisa，成為首位擔任金球獎頒獎嘉賓的K-pop偶像，她身穿一襲全黑透視禮服亮相，配上寬版金屬項鏈，展現出從容優雅的明星氣場。

Lisa透視黑紗性感亮相。圖／美聯社、路透社

亞莉安娜全黑禮服亮相 JLo透膚緊身曬傲人S曲線

除了Lisa，憑藉電影《魔法壞女巫2》入圍最佳電影女配角獎的亞莉安娜（Ariana Grande），也以一襲黑色禮服亮相紅毯；而入圍最佳戲劇類電影女主角獎的珍妮佛‧羅倫斯（Jennifer Lawrence），則身穿花朵刺繡透視裝，從腰部露到大腿，曲線畢露，成為紅毯最養眼的女星。

亞莉安娜黑色禮服角逐女配角獎。圖／美聯社、路透社

珍妮佛羅倫斯大秀好身材。圖／美聯社、路透社

艾兒芬妮金髮深V如精靈 喬治克隆尼攜愛妻出席

巨星珍妮佛‧羅培茲（Jennifer Lopez）也不遑多讓，穿上半透視緊身禮服，曬出傲人的S曲線；今年以《情感的價值》入圍音樂與喜劇類女配角獎的艾兒芬妮（Elle Fanning）穿深V禮服，露出美肩和牛奶膚色，配上標誌性金髮，宛如夢幻精靈。

珍妮佛羅培茲緊身禮服秀出S曲線。圖／美聯社、路透社

艾兒芬妮白膚金髮宛如夢幻精靈。圖／美聯社、路透社

再來看到堪稱死亡之組的最佳電影男主角入圍者，影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）一襲白襯衫黑西裝走紅毯，剛移居法國的喬治克隆尼（George Clooney）則攜愛妻出席，而今年得獎大熱門的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以全黑套裝帥氣登場，最終成功奪得最佳音樂及喜劇類電影男主角獎。

李奧納多角逐最佳音樂及喜劇類電影男主角獎。圖／美聯社、路透社

喬治克隆尼攜愛妻出席。圖／美聯社、路透社

甜茶擊敗李奧納多拿下最佳音樂及喜劇類電影男主角獎。圖／美聯社、路透社

