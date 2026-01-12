金球獎／甜茶「擊敗李奧納多」奪影帝！上台感性告白：父親教我要感激

記者王培驊／綜合報導

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）奪下音樂及喜劇類影帝。（圖／翻攝自Golden Globes）

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日早上盛大登場，電影與影集獎項競爭激烈。其中，由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》以9項提名成為本屆最大熱門，挪威電影《情感的價值》以8項提名緊追在後，《罪人》則拿下7項入圍。影集方面，《白蓮花大飯店》以6項提名領先，《混沌少年時Adolescence》則獲得5項提名，話題十足。

最受矚目的音樂及喜劇類影帝之爭，最終由「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）勝出。他憑電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）擊敗呼聲極高的李奧納多狄卡皮歐，拿下生涯首座金球獎影帝，也讓他在今年奧斯卡影帝戰線中取得關鍵領先位置。

「甜茶」提摩西夏勒梅擊敗李奧納多，坦言對手真的太強大。（圖／翻攝自Golden Globes）

提摩西夏勒梅上台領獎時神情激動，坦言這座獎對他意義非凡。他回顧過去的提名歷程，表示自己曾因《以你的名字呼喚我》、《男孩我最壞》、《旺卡》以及去年飾演巴布狄倫的作品多次入圍，卻始終空手而回。他感性說道，從小父親就教導他要心存感激，「要永遠珍惜自己擁有的一切」，這份心態讓他即使在過去落空時，也能抬頭離開會場。

他也不諱言地表示，那些沒有得獎的時刻，反而讓今天的榮耀更加甜美，「如果我說那些失落沒有讓今天更有意義，那一定是騙人的。」一席話引起全場共鳴。

在感言中，提摩西特別感謝導演喬許薩弗迪（Josh Safdie）對他的信任，直言這個角色改變了自己，「從心底感謝你相信我，把這個角色交給我。」他也一一點名感謝共同演出的演員，包括葛妮絲派特洛、奧黛莎艾齊安、凱文歐萊利、Tyler Okonma、阿貝爾費拉拉以及法蘭德瑞雪等人，還幽默表示，如果19歲的自己知道有一天會在台上感謝《創智贏家》的「Mr. Wonderful」，一定會嚇壞。

談到競爭對手，提摩西也展現風度，直言這個獎項類別「實在太硬」，與喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、伊森霍克、李秉憲與傑西普萊蒙斯同場角逐，能勝出讓他倍感榮幸。最後，他在感言尾聲向家人與伴侶深情告白，「謝謝我的父母，也謝謝我的另一半，我愛你們，沒有你們我做不到。」

