金球獎／「甜茶」殺出死亡之組奪影帝！李奧納多、李炳憲、喬治克隆尼全輸他

第83屆金球獎今（12）日上午9點在洛杉磯登場，其中競爭最激烈的「音樂及喜劇類最佳男主角」獎項，被外界形容為「死亡之組」。最終，由「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）成功脫穎而出，擊敗李炳憲、喬治·克隆尼、李奧納多·狄卡皮歐等一票影帝級對手，抱回獎座。

第83屆金球獎「音樂及喜劇類最佳男主角」由「甜茶」提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）拿下（圖／美聯社）

提摩西夏勒梅上台發表得獎感言時，先是謝謝出演電影《橫衝直闖》的所有演員，接著他有感而發地說，父親從小就教導他要心存感激，永遠感謝自己所擁有的。「這讓我在過去幾次空手離開頒獎典禮時，依然能抬頭挺胸，感激自己有機會站在這裡。」不過他也坦言，「如果我不說那些時刻，讓現在這一刻變得更加美好，那我就是在說謊。謝謝我的父母，謝謝我的伴侶，我愛你們。非常感謝。」真摯發言感動現場。

本屆「音樂及喜劇類最佳男主角」入圍名單堪稱豪華，包括伊森霍克、傑西普萊蒙等實力派演員，全員都是影帝級人選。最終由提摩西夏勒梅勝出，也再次證明他不只是新生代偶像，更已穩站好萊塢一線演員之列。

