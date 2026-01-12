金球獎／華格納莫拉封帝成巴西演員第一人！潔西伯克利《哈姆奈特》封后

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎於台灣時間今(12)日上午揭曉，電影劇情類影帝由《這不只是個間諜故事》巴西男星華格納莫拉獲得，他也成為首位在此類別獲獎的巴西演員，《這》片也榮獲最佳外語片；《哈姆奈特》潔西伯克利則獲劇情類影后，該片也一舉拿下劇情類最佳影片。

《這不只是個間諜故事》是小克雷伯曼東沙的最新力作，不僅榮獲2025坎城影展最佳導演、最佳男演員、國際影評人費比西獎、AFCAE藝術電影獎等4座大獎，並代表巴西角逐2026奧斯卡最佳國際影片。

該片除榮獲第83屆金球獎劇情類最佳外語片，更獲選2025國家評論協會獎 年度五大國際電影，預料更將刷新其國際獲獎與票房紀錄。背景設定在 1977 年軍事統治下的巴西，華格納飾演一名科技專家兼政治異議人士，試圖逃離迫害，並對抗一個欺瞞、威權的政權。

潔西伯克利也延續近期的得獎氣勢憑《哈姆奈特》封后，一上台便表示便說：「這不是一種正常的感覺或處境，但謝謝金球獎，謝謝Focus(發行商)，以及所有支持這部電影的人。」

《哈姆奈特》由奧斯卡得主趙婷執導，潔西在片中飾演莎士比亞的妻子艾格妮絲，故事描寫這對夫妻的愛情歷程、婚姻與三個孩子的人生，卻在唯一的兒子、11歲的哈姆奈特去世後迎來巨變。電影探討家庭在巨大喪失中的悲痛，以及這場悲劇如何啟發莎士比亞創作《哈姆雷特》。

