金球獎／錯失影帝！李奧納多遭狂虧「愛吃嫩妹」 反應曝光

第83屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今（12）日上午於洛杉磯盛大登場，其中李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雖錯失影帝，不過與主持人、喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）的互動意外成為另類焦點。

妮基葛拉瑟先是一一點名台下入圍嘉賓，輪到李奧納多時，先是讚賞他在影壇的輝煌成就，包含和多位優秀導演合作，並且曾拿過三座金球獎及一座奧斯卡，話鋒一轉，妮基葛拉瑟接著說，「不過這些成就都是在你女友30歲以前就完成了。」一句話讓全場笑翻。

鏡頭切換到李奧納多，只見他露出淺淺笑容，妮基葛拉瑟隨後道歉，「抱歉，這個笑話很低級，但除了這個，我們對你的其他私生活一無所知。」妮基葛拉瑟透露在做功課時，找到李奧納多最多的訪談竟是1991年的訪問。

當時李奧納多透露自己喜歡義大利麵，因此妮基葛拉瑟再度詢問「你現在最愛的還是義大利麵嗎？」李奧納多比出讚的手勢，隨後再伸出食指指了台上的妮基葛拉瑟，吸睛的互動也成為典禮亮點。



