金球獎／《Kpop獵魔女團》再奪雙獎！《Golden》原唱EJAE上台哭了

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎於台灣時間今(12)日上午揭曉，Netflix熱門動畫《Kpop獵魔女團》再度拿下最佳動畫，片中傳唱金曲《Golden》也再獲得最佳原創歌曲肯定，詞曲創作並演唱該曲的EJAE領獎時含淚致詞，並鼓勵其他被拒絕的人。

EJAE 含淚表示：「當我還是個小女孩時，為了一個夢想拚命努力了10年，想成為一名K-pop偶像，但我被拒絕了，也曾失望地覺得自己的聲音不夠好。」她接著說：「我很開心能成為這首歌的一部分，幫助其他女孩、其他女王，以及所有不同年齡的人，度過人生的困境、學會接納自己。」

廣告 廣告

EJAE也將這座獎項獻給「那些曾被關上門的人」，並說道：「我可以很有自信地說，『拒絕其實是一種轉向』，所以永遠不要放棄。」她引用《Golden》的歌詞作結：「永遠不嫌晚，你都能像天生注定那樣閃耀。」(It’s never too late to shine like you were born to be.)

《Kpop獵魔女團》也獲得最佳動畫肯定，導演之一、韓裔美籍的Maggie Kang也成為該獎項首位獲獎的亞洲女性。此前首位獲獎的亞洲人是2023年以《蒼鷺與少年》奪獎的宮崎駿。

Maggie Kang致詞時感謝所有「相信一部深深扎根於韓國文化的電影」的人。她補充說：「透過這部電影，我們真的很想描繪女性角色──以我們所熟知的女性樣貌：非常強大、非常大膽，也很傻氣、很怪，對食物充滿渴望，有時也會有點口渴。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

（不斷更新）第83屆金球獎得獎名單出爐 甜茶《橫衝直闖》勇奪金球影帝

「不想回韓國」 LE SSERAFIM成員把護照丟火鍋？

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

太美了吧！BLACKPINK Lisa透視裝現身金球獎 一個回眸甜爆

