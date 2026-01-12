金球獎／《Kpop獵魔女團》再獲第二獎！「李秉憲起身護航」成全場焦點

記者王培驊／綜合報導

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午9點在洛杉磯盛大登場，其中一幕跨文化的暖心畫面意外成為全場焦點。因入圍最佳男主角而出席典禮的南韓影帝李秉憲，在聽到《Kpop 獵魔女團》拿下「最佳動畫片」時，第一時間起身鼓掌，隨後更走出座位，親自護送劇組成員走上舞台，展現對同為韓國文化作品的力挺，也讓不少觀眾直呼感動。

《Kpop 獵魔女團》拿下金球獎「最佳動畫片」。（圖／翻攝自Golden Globes）

雖然李秉憲最終未能拿下本屆金球獎影帝，但他在台下毫不吝嗇給予掌聲與擁抱，成為《Kpop 獵魔女團》奪獎瞬間最動人的一幕。相關畫面曝光後，也迅速在社群平台流傳，被讚是「文化前輩替後輩鋪路」的最佳示範。

《Kpop 獵魔女團》在本屆金球獎可說是最大贏家之一，稍早已由主題曲〈Golden〉率先拿下「最佳原創歌曲」，隨後再奪「最佳動畫片」，一晚抱回兩座獎項。該片自今年6月於Netflix上線後，迅速席捲全球，不分年齡層都被片中結合K-pop、奇幻與女性成長主題的設定所吸引。

導演瑪姬姜（Maggie Kang）上台領獎時，先幽默地表示「這個獎真的好重」，隨後語氣轉為感性，感謝金球獎與所有相信這部作品的人。她坦言，自己一直希望能把女性寫成電影的主角，「女性很有力量、很強，同時也很神經、很怪，我們會渴望美食，也會口渴、會脆弱，但正因如此才是真實的我們。」一番真性情發言，立刻獲得全場熱烈掌聲。

另一位導演克里斯・艾伯翰斯（Chris Appelhans）則形容，《Kpop 獵魔女團》是一封寫給音樂的情書，「獻給音樂連結人心的力量，讓我們看見彼此共享的人性。」他也感謝粉絲一路以來的支持，以及六年製作期間陪伴他們的朋友。

在原創歌曲獎項部分，〈Golden〉由共同創作並演唱的歌手Ejae與馬克・索能布里克（Mark Sonnenblick）、李熙俊一同上台領獎。Ejae在台上數度哽咽，回顧自己年輕時為了成為K-pop偶像不斷努力，卻屢遭拒絕的經歷，並將這座獎獻給「那些曾經被關上大門的人」，強調「只要活著，就永遠不嫌晚，你終究會像你誕生時那樣閃耀」。

她也表示，很榮幸能參與一首能陪伴更多女孩、更多人走過低潮、學會接納自己的歌曲，「我真的為這首歌能幫助大家感到驕傲。」

《Kpop 獵魔女團》不僅在獎季表現亮眼，商業成績同樣驚人，上線短短兩個月即成為Netflix史上觀看次數最高的動畫電影之一，〈Golden〉更一度登上告示牌Hot 100冠軍，另一首歌曲〈Your Idol〉也擠進前十名。日前該片才剛在評論家選擇獎（Critics Choice Awards）拿下最佳動畫與最佳歌曲，如今再於金球獎封王，聲勢持續攀升。

為主角「Rumi」配音的韓裔美籍演員趙雅頓（Arden Cho）也曾分享，角色的成長歷程與自己的人生相當相似，坦言過去曾因外貌與族裔身分而否定自己，但這部作品希望能為被忽略的族群帶來希望、愛與力量。

金球獎向來被視為奧斯卡的重要風向球，《Kpop 獵魔女團》此次橫掃兩獎，也被外界看好有望進一步叩關奧斯卡最佳動畫長片。至於最令人津津樂道的，仍是李秉憲在台下起身鼓掌、護送劇組的那一刻，被認為不只是一個禮貌動作，更象徵韓國影視文化在國際舞台上的世代傳承。

