金球獎／《Kpop獵魔女團》奪獎！原唱上台突淚崩：我曾被拒絕聲音不夠好

記者王培驊／綜合報導

《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉獲得最佳原創歌曲獎。（圖／翻攝自X平台 @Golden Globes）

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午在洛杉磯登場，稍早揭曉「最佳原創歌曲獎」，由風靡全球的動畫電影《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉脫穎而出，成功奪獎。負責為角色Rumi獻聲，同時也是歌曲創作人的EJAE登台領獎時情緒潰堤，一上台便忍不住落淚，感性發言感動全場。

〈Golden〉獲得最佳原創歌曲獎，原唱EJAE上台領獎落淚。（圖／翻攝自X平台 @Golden Globes）

EJAE站在舞台中央，雙手捧著獎座，哽咽地說：「這個獎好重，我的天啊……我要先深呼吸一下。」短短一句話，道出她此刻難以言喻的激動情緒。她隨後分享自身經歷，坦言從小就懷抱成為K-pop偶像的夢想，為此努力了整整10年，卻屢屢遭到拒絕，「我曾經被告知，我的聲音不夠好。」

回顧那段被否定的歲月，EJAE並沒有停下腳步，而是選擇繼續留在音樂創作的道路上耕耘。她在台上紅著眼眶表示，自己從未想過，有一天能站在這個舞台，因為一首歌被全世界聽見，「能夠成為這首歌的一部分，真的改變了我的人生。」說到這裡，她再度落淚，現場響起如雷掌聲。

EJAE將這座獎項獻給所有曾被拒於門外的人，語氣堅定地說：「我想告訴你們，拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」她最後引用〈Golden〉歌詞，鼓勵所有仍在努力的人：「成為你天生該成為的樣子，去閃耀吧。」

〈Golden〉不僅在金球獎奪下原創歌曲大獎，日前也於評論家選擇獎（Critics Choice Awards）拿下最佳歌曲獎，持續橫掃獎季。《Kpop 獵魔女團》自去年6月於Netflix上線後，迅速登上平台史上最受歡迎電影之一，連續多週稱霸觀看排行榜，片中多首原創歌曲〈Golden〉、〈Your Idol〉與〈Soda Pop〉也長時間盤踞告示牌Hot100榜單。

該片此次一共獲得三項金球獎提名，包含最佳動畫電影、年度票房與影響力成就，以及最佳原創歌曲。作品熱潮甚至讓向來不偏好院線上映的Netflix，特別推出戲院歡唱場活動，創下亮眼票房表現。談到創作歷程，EJAE過去也曾分享，自己能為電影帶來的重要優勢之一，是雙語背景，讓歌曲自然融合韓文與英文元素，也讓作品更貼近K-pop文化核心。

