金球獎《Kpop 獵魔女團》奪最佳歌曲！〈Golden〉原唱淚崩：曾被嫌聲音不夠好

第83屆金球獎於台灣時間1月12日上午在美國洛杉磯舉行，隨著各大獎項陸續揭曉，動畫電影《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉奪下「最佳原創歌曲獎」，原唱兼詞曲創作人、韓國歌手EJAE在典禮上情緒激動，淚灑舞台。

EJAE為片中角色Rumi獻聲，同時參與〈Golden〉的創作。她在領獎時眼眶泛紅、聲音哽咽，一開口便說：「這個獎好重，我的天啊……我要先深呼吸一下。」言語間藏不住多年努力終獲肯定的情緒。她坦言，自己從小夢想成為K-pop偶像，努力追逐長達十年，卻一再遭到拒絕，「我曾被說過，我的聲音不夠好。」

儘管屢遭否定，EJAE沒有放棄音樂，選擇轉向幕後創作，默默耕耘多年。她站在台上表示，從沒想過有一天能夠靠一首歌讓世界聽見她的聲音。「能夠成為這首歌的一部分，真的改變了我的人生。」她邊說邊落淚，現場隨即爆出熱烈掌聲。

EJAE也藉此機會鼓勵所有與她有相同經歷的人，她堅定表示：「我想把這個獎獻給每一位曾經被拒絕的人。拒絕不是終點，而是轉向。發光，永遠不嫌晚。」最後她引用〈Golden〉中的歌詞，為仍在努力的人打氣：「成為你天生該成為的樣子，去閃耀吧。」

這首〈Golden〉不僅在金球獎獲獎，也於日前的評論家選擇獎（Critics Choice Awards）奪得最佳歌曲殊榮，堪稱本屆獎季最大黑馬。《Kpop 獵魔女團》自2025年6月在Netflix上線後迅速爆紅，登上全球觀看榜前列，片中多首原創曲目如〈Your Idol〉與〈Soda Pop〉也成功打入告示牌Hot100排行榜。

本片此次共獲得三項金球獎提名，除最佳原創歌曲外，亦入圍最佳動畫電影與年度票房與影響力成就。Netflix更破例推出戲院歡唱場應援此片，獲得熱烈迴響與亮眼票房。

EJAE先前曾分享，作為具備韓英雙語背景的創作者，她能自然將K-pop文化元素融入創作中，使音樂作品同時具備全球共鳴與文化深度。她的創作與演唱，也正是這股現象級熱潮的重要推手之一。

