金球獎／《Kpop 獵魔女團》奪「最佳動畫」！斬獲第2座獎項 李炳憲親自護送上台

第83屆金球獎頒獎典禮於今（12）日日上午9點在洛杉磯舉行，原創歌曲獎由《Kpop 獵魔女團》的〈Golden〉拿下。稍早頒發的「最佳動畫」再次由《Kpop 獵魔女團》斬獲，目前已累積兩座金球獎。

第83屆金球獎最佳動畫由《Kpop 獵魔女團》斬獲（圖／翻攝《Kpop 獵魔女團》劇照）

《Kpop 獵魔女團》導演瑪姬姜上台發表得獎感言時，說：「哇，這個獎項真的好重」，她感動表示：「謝謝金球獎，謝謝大家相信我們」，並坦言自己一直很想要把女性寫成電影中的主角，強調「女性很有力量、很強，同時也很神經、很怪，有時也對美食渴望，甚至是很渴」，一番真性情感言引起全場鼓掌。

公開得獎當下，南韓影帝李炳憲馬上起身鼓掌，雖然沒有成功拿下金球獎最佳男主角，但也為同是韓國文化的《Kpop 獵魔女團》感到驕傲，不只獻上擁抱，甚至親自護送《Kpop 獵魔女團》劇組走上頒獎台。

《Kpop 獵魔女團》公開得獎當下，南韓影帝李炳憲馬上起身鼓掌（圖／美聯社）

動畫《Kpop 獵魔女團》一推出後受到全球觀眾喜愛，主題曲〈Golden〉一夕爆紅，先是奪下本屆金球獎原創歌曲獎，稍早又一舉獲得最佳動畫，成為本片在這一屆金球獎奪下的第二個獎項。

