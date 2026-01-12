金球獎》Lisa黑紗透視裝當最美頒獎人 「胸前圍一圈」性感曲線曝

Lisa黑紗透視裝登金球獎，胸前圍一圈成亮點。（圖／美聯社）

第83屆金球獎於台灣時間12日早上9點舉行，身為奧斯卡獎的前哨站之一，誰將獲得影帝影后寶座，吸引大批影迷關注。其中去（2025）年在影集《白蓮花大飯店》飾演一角的韓團BLACKPINK成員Lisa，也受邀擔任頒獎嘉賓，稍早以黑紗透視服裝現身紅毯，引起現場媒體搶拍。

Lisa擁有精緻臉孔及甜美笑容，這次身穿一襲全黑禮服走上金球獎紅毯，但透視薄紗的設計，加上胸前只圍著一圈黑色小可愛，使上半身肌膚完全展露，纖細身材曲線也一覽無遺。放下一頭長髮的她，隱約露出脖子上閃爍的項鍊，下半身則搭配不透光長裙，整體造型既優雅又性感。

Lisa黑紗透視裝登金球獎。（圖／路透社）

其實Lisa近年不斷拓展國際演藝版圖，也從K-pop音樂偶像躋升成影視圈新星，2025年首度在HBO影集《白蓮花大飯店》第3季亮相，一出場就有著驚人表現，獲得觀眾不少好評。隨著第3季落幕，她也將演出Netflix動作電影《TYGO》，與韓星馬東石、李陣郁聯手，令粉絲相當期待。

而她12日率先登上金球獎，成為首位擔任金球獎頒獎人的K-pop偶像，也是第一位站上金球獎舞台的泰國籍藝人，不過，面對如此盛大的影視典禮，Lisa似乎毫不畏懼，帶著想交流演戲技巧的心情，以及前衛的絕美服裝，迅速成為外界焦點。

