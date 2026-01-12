金球獎/SVT Joshua開深V帥登紅毯 驚喜宣布簽約美公司跨足戲劇圈

第83屆金球獎頒獎典禮在台灣時間12日上午9點登場，現場眾星雲集。人氣韓團SEVENTEEN成員Joshua受汽車品牌之邀出席，他以一身全黑開襟深V造型帥登紅毯，一出場就吸引全場目光。

人氣韓團 SEVENTEEN 成員 Joshua 受汽車品牌之邀出席金球獎。（圖／美聯社）

Joshua今天身穿全黑西裝帥氣登場，裡頭的黑襯衫開深V小露性感，儘管是初次參加國際大型典禮，Joshua全程露出帥氣微笑，迷暈不少粉絲。值得一提的是，他驚喜透露，已經和美國大型經紀公司UTA簽約，未來想挑戰喜劇類型，也讓外界相當期待他跨足戲劇圈的演出。

廣告 廣告

出身於美國洛杉磯的Joshua受訪時表示，這回受邀來參與金球獎盛會，對他來說就像回家一樣，他也提及先前和團體一起到美國演出，「我的夢想之一就是在Staples Center演出，就是現在的Crypto Arena，我們上次在那表演，感覺很不錯。」

Joshua 驚喜透露，已經和美國大型經紀公司 UTA 簽約，未來將跨足戲劇圈。（圖／美聯社）

不過近期SEVENTEEN因成員陸續入伍，開始嘗試不少小分隊活動的模式，被問到是如何維持團體凝聚力，Joshua感性表示：「我覺得我們彼此陪伴的時間已經很久了，所以即使分開活動，我們的本質仍是SEVENTEEN，所以這其實不算什麼，我只希望小分隊活動都能順利進行，取得好成績。」

延伸閱讀

第83屆金球獎得獎名單出爐！《一戰再戰》獲4獎成大贏家

金球獎/Lisa薄紗透視裝絕美登場 席琳娜紅毯帶老公放閃

登貝萊大豐收！ 先收金球獎、今再成FIFA足球先生