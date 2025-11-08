金瑞治水園區 守護城市自然生態
記者范瑜／專題報導
金瑞治水園區位於臺北市內湖區，除調洪功能外，非汛期可提供市民運動休憩及生態教育場域，園區綠樹成蔭，風景優美，除有環湖人行步道，也規劃花卉植栽區，民眾可在堤頂觀景平臺，飽覽園區的山光水色；園內鳥類、蝶類、蜻蛉類、兩棲類等物種豐富度高，蜻蛉類超過全臺種類的3分之1，更特別設立「金瑞田嬰小屋」及蜻蜓涼亭，兼具生態解說、觀察與休憩功能，讓民眾認識城市中的自然資源與生態環境。
設離槽式調洪池 兼具防災效益與節能功能
園區占地面積約1.83公頃，為五指山系之山坡丘陵與平地交會的凹谷處，園區內設置離槽式調洪池，平時水位維持在低位，僅保留常流水以維持生態循環，颱風期間若水位上升至超過溢流堰高度，洪水則會引流至調洪池內，有效減緩下游水道負荷，進、出水口均採重力式設計，無須電力抽水，兼具防災效益與節能功能。此外，園區採用青蛙石水尺標示蓄水深度，讓民眾可直觀了解蓄洪狀態，強化水利教育與風險意識。
園區設計融合生態工法與景觀美學，步道與護坡多採現地開挖的石材建構，不僅節省建材成本，也降低碳排與環境干擾，滯洪池設計為乾式，非汛期可供市民散步、觀察生態，成為休憩與教育兼備的都市綠地，設置環湖步道、觀景平臺與花卉植栽區，周邊也串聯金面山步道、碧山巖、金龍禪寺等景點，形成完整的休閒生態網絡。
該園區不僅具有防洪功能，更成功打造為生物多樣性豐富的棲地，棲息的蜻蛉類多達69種，是臺北市第一座「蜻蜓主題園區」。此外，園區保留原有岩盤與土坡地形，結合植生袋與淺山溪流系統，營造適合水生植物、昆蟲、鳥類與兩棲爬蟲類的理想環境，紅冠水雞、白腹秧雞等鳥類在池畔育雛，池邊植物如臺灣萍蓬草、水蘊草、綬草等均為原生種，展現臺北難得一見的城市生態綠洲。
「田嬰小屋」生態地標 靈感取自蜻蜓
此外，新設立的「金瑞田嬰小屋」是園區的生態與美學地標，設計靈感來自蜻蜓（臺語稱「田嬰」），選址於水岸旁視野遼闊處，採低干擾設計原則，尊重自然地形，建材以100%臺灣生產的疏伐木為主結構，屋瓦採紅銅材質，會隨時間氧化與環境融為一體，更運用手工玻璃剪黏拼出七彩蜻蜓羽翼裝飾，呈現自然與工藝融合的意境，小屋兼具生態解說、觀察與休憩功能，歡迎民眾一同親近大自然、觀察學習與生物環境的相互尊重及共生。
「金瑞田嬰小屋」是園區的生態與美學地標，採低干擾設計原則，尊重自然地形。（取自臺北市工務局水利工程處）
「金瑞田嬰小屋」以MIT的疏伐木為主要結構。（取自臺北市工務局水利工程處）
「金瑞田嬰小屋」屋瓦採紅銅材質，會隨時間氧化與環境融為一體。（取自臺北市工務局水利工程處）
園內棲息的蜻蛉類眾多，超過全臺種類的3分之1。（取自臺北市工務局水利工程處）
園區內以青蛙石水尺標示蓄水深度。（取自臺北市工務局水利工程處）
園區內設立以蜻蜓主題為發想的蜻蜓涼亭。（取自臺北市工務局水利工程處）
