金田不二家攜手琲行天團 占卜聖誕大受動漫迷喜愛

【記者 王雯玲／高雄 報導】由金田不二家主辦，高雄市旅遊傳播協會協辦的Xmas Party占卜派「兌」，今(21)日盛大舉辦，開放免費入店。現場精心安排系列活動，並特別請來8位占卜師，提供心靈諮詢，大受動漫迷歡迎。

派對下午16：00正式開始，吸引大批動漫迷入場，現場準備精彩表演節目、禮物交換、遊戲PK及粉絲互動會，場面相當熱鬧。

更有琲行天團進駐，琲行女巫/大玉老師率領專業占卜師，提供各式牌卡、占星、星骰、紫微、八字、卜卦等服務，為活動增添應景歡樂氣氛。

金田不二家是高雄一家以公仔、模型、動漫周邊商品為主題的特色店舖，限量販售各種經典當紅款，打造多樣化的動漫迷尋寶空間。商家成立全新夢幻咖啡部門，經常舉辦各式線上、下活動，與動漫迷互動交流，成為收藏家與同好聚集的熱點，堪稱動漫界的夢幻商店。

此次是自高雄火車站動漫一番街，喬遷至苓雅區中正二路18號後，首度舉辦的聖誕節慶活動，深獲動漫迷喜愛。（圖／記者王雯玲翻攝）