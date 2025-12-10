金盈瀑布河谷行水區大違建遲未處理 民進黨宜縣議會黨團批「無政府狀態」

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】民進黨宜蘭縣議會黨團今（10）日表示，民眾陸續檢舉陳情指出，旺旺集團在金盈瀑布河谷行水區內大型違建，宜蘭縣政府卻遲遲未見明確處置，任由爭議持續擴大，怒批是「無政府狀態」！

民進黨宜蘭縣議會黨團表示，宜蘭縣近日再度爆出土地使用與違章建築管理的不公平現象，旺旺集團在金盈瀑布河谷行水區內大型違建，縣府遲未明確處置，任由爭議持續擴大。而與此形成強烈對比的是，一般民眾若有小型違建，卻遭主管機關開罰、勒令拆除，明顯的差別待遇引發民怨，質疑難道宜蘭縣政府只會欺小怕大？！

黨團表示，根據民眾陳情指出，金盈瀑布河谷屬於行水區，依法應受最嚴格的開發限制，以確保公共安全與環境永續。 然而，該處建物長期存在爭議，主管機關卻始終未提出具體作為，公權力形同失靈，讓業者持續在行水區內施工、擴建，大興土木的狀況有增無減。

黨團指出，依規定，行水區的管理機制相當嚴謹，包括衛星定位監控、明確範圍劃設，以及日常巡查制度，本應能有效防杜違規行為；但在金盈瀑布河谷的案例中，這些制度卻彷彿全面失靈，讓外界質疑是否對特定業者的重大違法，視若無睹，「其公權力，完全失控」。

黨團呼籲縣政府有責任向社會大眾說清楚、講明白，更應立即採取實際行動，依法究辦，杜絕特權、落實法治，重建人民對政府的信賴。