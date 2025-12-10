金盈谷瀑布被私人企業買下 民眾控山坡地蓋建物破壞河川

民眾拍下畫面，只見山坡地上建築外觀有許多鷹架，現場也有鋼筋、混凝土，疑似在新建建築，這裡是宜蘭頭城鎮金盈谷瀑布，目前由旺旺集團經營，但遭民眾指控違規在山坡地、河川地開發。

頭城鎮民朱先生質疑，「他山坡地兩邊斜度這麼高，都是蓋房子，河床把它縮到很小很小，萬一有那個大水、天災的話怎麼辦。」

金盈谷瀑布過去是在地知名景點，後續業者結束營業後由旺旺集團買下，居民指控這幾年居民無法自由進出園區，近期還發現業者竟然在山坡地蓋房子，河床因此縮小許多，如果下豪大雨，恐會造成下游住戶災害。

縣政府獲報後前往勘查，認為現場疑似有建築施工卻未申請建照，將請鎮公所查報確認，如違建屬實將要求自行拆除，必要時會強制拆除，業者也有在山坡地開挖水池及整地行為，卻沒有申請水保計畫，將依《水保法》開罰6到30萬元。

宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒表示，「有整地開挖的一個行為，並且還有一個水池，是沒有經過事前申請水土保持計畫。」

有民代呼籲旺旺集團不應陷執法單位不義，應坦然面對錯誤、勇於改正，恢復金盈谷瀑布的生態；旺旺集團表示，現場建築沒有增建和擴建，只是針對老舊建築整修，施工目的就是要恢復金盈谷瀑布的好山好水，後續會配合縣政府停工調查。