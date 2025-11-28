金秀賢公司再爆重大異動「高層悄悄離職！」昔記者會反擊金賽綸

金秀賢所屬的經紀公司，已經有兩名高層悄悄離職。（圖／翻攝ＡＰ）

韓星金秀賢今年年初被揭露和已逝女星金賽綸的「未成年戀情」，目前正在和家屬進行官司。怎料，在金秀賢停工這段期間，他的經紀公司Gold Medalist 再次發生重大異動，已經有兩名高層人員默默離開。

綜合韓媒報導，Gold Medalist 公司代表安聖洙，在今年3月曾陪同金秀賢和法律代理人出席記者會，並幫忙對外說明金秀賢與金賽綸的真實關係，結果任職不到一年，已在兩個多月前悄悄離職，原因不明。

韓媒指出，安聖洙的離開，是Gold Medalist近年來出現的第二波高層異動。上一位離開的也是前公司代表A，已於在2024年12月辭職，主要處理金賽綸當年酒駕後的高額賠償金，以及負責給予女方協助，來避免公司額外的稅負。

對此，Gold Medalist也於28日證實，已在9月起由金融界出身的新任代表來接任職務，期許公司「持續強化經營結構、提高組織競爭力！」

目前，金秀賢已對金賽綸家屬以及 YouTube 頻道《橫豎研究所》控告名譽毀損和要價120億韓幣的賠償金。金賽綸家屬則以《兒童福利法》和誣告罪名反控金秀賢，官司受到外界高度關注。日前，金賽綸媽媽也搬出新證據，證明金秀賢與「未成年」的金賽綸交往，希望金秀賢律師別再私自對外發聲，混淆視聽，一切交由司法判決處理。

