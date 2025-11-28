金秀賢公司「高層悄悄離職」！昔曾陪出席記者會 異動曝光：任期僅9月

娛樂中心／綜合報導

韓國男星金秀賢年初捲入與已故女星金賽綸的關係爭議，雙方家屬至今仍因「是否在未成年時交往」持續對簿公堂。案件尚未落幕之際，金秀賢所屬公司 Gold Medalist 再傳出重大人事異動，掀起外界關注。

根據韓媒《10Asia》報導，Gold Medalist 代表安聖洙已在兩個多月前悄悄離職，任期僅約九個月。他在今年3月曾陪同金秀賢與法律代理人共同出席記者會，對外說明金秀賢與金賽綸的關係。如今案件仍在進行中，卻傳出公司高層提前離任，再度引發外界對公司內部狀況的議論。同時，這已是 Gold Medalist 近期第二度出現高層更替。去年12月，前代表 A 也已離開公司。A 過去曾協助處理金賽綸酒駕後的高額賠償金，據悉在了解她的經濟困難後，仍盡力給予協助，避免她增加額外稅負。

金秀賢公司爆出重大人事異動。（圖／翻攝自IG @hongsick／IG @soohyun_k216）

金賽綸今年2月16日逝世，年僅24歲。其家屬自3月起陸續指控，兩人早在她仍為國中生的2016年便開始交往，並召開記者會以《兒童福利法》控告金秀賢。一名自稱「金賽綸阿姨」的人也加入指控，使爭議擴大。對此，金秀賢承認兩人曾交往，但強調是在2019年底、金賽綸成年且升上大學後才開始，並於隔年春天結束，否認任何「未成年交往」情況。他也澄清服役期間的情書並非寫給金賽綸，而是寫給當時正在交往的另一位演員女友。

目前金秀賢已對金賽綸家屬及 YouTube 頻道《橫豎研究所》提告，包含名譽毀損與約120億韓元的損害賠償訴訟；家屬方面則以《兒童福利法》與誣告罪名反告案件仍在審理中。Gold Medalist 28日也向韓媒回應，證實已於9月起由金融界出身的新任代表接任，並表示「將持續強化經營結構、提高組織競爭力」。在官司與輿論雙重壓力下，公司再度發生高層變動，也讓事件後續走向更受關注。

