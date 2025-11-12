金秀賢再反擊！否認與金賽綸未成年交往 怒斥：上千張照片根本不存在

記者林汝珊／台北報導

韓國男星金秀賢今年3月遭已故女星金賽綸遺屬爆料，指他與金賽綸在對方未成年時期便開始交往、長達6年。對此，金秀賢方多次澄清，強調雙方是在金賽綸成年後才發展關係。今（12）日，金秀賢的法律代理人再度發聲，嚴正駁斥「上千張照片」說法，強調「那樣的東西根本不可能存在」。

金秀賢的代理律師高相錄指出，金賽綸遺屬及YouTube頻道「橫豎研究所」等人，過去多次針對金秀賢「進行大規模造假與散播虛假事實」。他透露：「遺屬方及代理人數月來未配合警方調查，3月收到民事訴狀時也拒收，直到7月才正式簽收，之後仍未在期限內提交答辯書。」他痛批，如今遺屬卻宣稱握有能「扭轉局勢的新資料」，此舉「毫無合理性」，若該資料在過去八個月內的警方及法院紀錄中從未出現，「本身就強烈暗示造假的可能性」。

金秀賢控告《橫豎研究所》與金賽綸遺屬，提出120億韓元民事求償。（圖／翻攝自金賽綸經紀公司、《橫豎研究所》YouTube）

目前，金秀賢與金賽綸遺屬正陷入法律攻防。對於外界質疑兩人「未成年交往」，金秀賢方再度強調「並未在對方未成年時發展戀情」。他已依《資訊通信網法》控告「橫豎研究所」與金賽綸遺屬，並提出約120億韓元民事求償；遺屬方面則以違反《兒童福利法》及誣告罪反告，案件仍在司法程序中。

