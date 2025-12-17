金秀賢剉咧蛋？金賽綸錄音「鑑定結果出爐」 韓警調查已到收尾階段

金秀賢方面反擊，針對橫豎研究所公布金賽綸錄音檔案提出質疑。資料照片



南韓男星金秀賢今年3月捲入與已故女星金賽綸的戀情爭議，家屬主張兩人於女方未成年時即開始交往，事件持續發酵。針對金賽綸遺屬所公開、被指為「生前錄音」的音檔真偽，警方已委託國立科學搜查研究院（國科搜）進行鑑定，結果於昨（12/16日）出爐。

根據《韓聯社》報導，國科搜早在11月即完成相關技術鑑定，並向首爾江南警察署通報，由於現有技術限制，無法確認該錄音檔是否為AI造假或後製加工。警方表示，鑑定結果已納入調查資料，將作為後續偵辦的重要參考。

目前警方仍持續進行數位取證當中，YouTuber《橫豎研究所》金世義的手機、平板電腦，因曾公開該段錄音，因此遭到扣押分析，以確認錄音檔來源與內容是否屬實。首爾警察廳廳長朴正保於15日的例行記者會中指出，警方已收到數位取證結果，相關調查正進入收尾階段，預計近期內就會得出結論。

這起爭議源於金賽綸遺屬透過金世義公開多項資料，包括備忘錄與錄音檔，主張金賽綸在未成年時期即與金秀賢交往。對此，金秀賢方面始終否認相關指控，強調雙方交往時女方已成年，並指控該錄音為AI造假內容。

金秀賢方面已以名譽毀損等嫌疑，對金世義及金賽綸遺屬提出刑事告訴，並同步提起民事求償，索賠金額約120億韓元，折合約新台幣2.7億元，相關訴訟目前仍在進行中。

另一方面，金賽綸母親上月26日曾公開發聲，表示在長時間思考後決定對外說明，質疑金秀賢法律代理人持續透過YouTube發布內容，並指控對方以「證據皆為造假」的說法帶動輿論方向。她強調，證據真偽最終仍須由調查機關判定，相關結果即將水落石出。

