金秀賢爆「交往未成年」不認愛又翻供惹怒品牌 索賠暴漲6倍求償28.6億

金秀賢風波還沒完！3月起爆出私生活爭議的他，陸續遭代言品牌切割索賠，其中他與一間化妝品牌的官司今（21日）開庭審理，品牌一口氣將索賠金額從5億韓元（約新台幣1171萬元）追加到28.6億韓元（約新台幣6698萬元），一次提高近6倍，怒控金秀賢「違反代言人形象管理義務」！

金秀賢被控違反「形象維持條款」

據《Sports Today》報導指出，金秀賢與該品牌的廣告約簽到今年8月，但金秀賢自3月起爆出與已故演員金賽綸，在其未成年時就交往，輿論炸鍋，公司因此在今年3月提前解約。

而今天的官司僅由雙方法律代理人代表出席，該品牌主張今秀賢違反合約中「形象維持條款」，一開始金秀賢否認與金賽綸交往，但隨後又改口認了曾有一段情，嚴重損害品牌的信賴度。

金秀賢3月底曾召開記者會認了曾與金賽綸交往，但強調她當時已成年。翻攝NAVER

品牌強調金秀賢身為韓流巨星，卻爆出與未成年者交往的疑雲，即便後來聲稱「交往時女方已成年」，仍已嚴重違反形象維持義務，加上他前後說法不一，成為公司提前解約的主要理由。因此在重新估算損失金額時，決定從5億韓元追加到28.6億韓元。

品牌表示，依照廣告合約賠償金額可達原代言費的2倍，他們已換算實際損害金額，並預計提交相關證據給法院，包括多家品牌因此解約、金秀賢的新劇無限期延播等。而法院已回應將進一步檢視索賠金額是否合理。

金秀賢方反擊：否認戀情時還沒簽約

而金秀賢代理人也進行反擊，強調他最初否認戀情的時間點是在與該品牌正式簽約前，「非合約期間的個人發言，怎麼會構成形象維持義務的違反，完全難以理解。」

金秀賢方更強調該品牌雖在3月宣布解約，但直到6月為止，品牌的韓國、日本官網與日本實體通路依然使用金秀賢的形象，因此要求對方提出具體說明。而該品牌則回應，所有宣傳素材已全面撤下，日本線下店面部分也已通知當地代理商停止使用，目前皆已下架。



