「金秀賢發微博」衝上熱搜 委任律師特製43分「中文影片」說明真相
南韓演員金秀賢（김수현）與已故女星金賽綸（김새론）的緋聞爭議持續延燒7個月左右，金秀賢的法律代表高相祿（音譯，고상록 ）今（29日）於微博發布了一支「中文影片」，內容說明了案件的相關進度，金秀賢所屬經紀公司Goldmedalist及本人帳號都轉發了高相祿的發文，因此讓「金秀賢發（微）博了」登上熱搜。
高相祿表示，自己於9月中旬被正式委任為金秀賢律師的法律代理人，他所在的律師事務所目前全面負責金秀賢的案子。他認為在調查長期化，受害救濟遲遲無法推進的情況下，與其被動等待結果，不如公開已提交給偵查機關的部分證據，並親自向公眾說明案件的真相。所以，從9月30日起，他便公開了部分相關證據及表明立場，相關內容也已被南韓主要媒體詳細報導，為了讓海外粉絲也了解案情進度與真相，所以他特地製作了這支中文版的影片。
長達43分鐘的影片，內容包含了事件的起因、橫豎研究所輿論操控實情、KakaoTalk對話的偽造、橫豎研究所的群眾洗腦手法，以及死者金賽綸的死因，並且呼籲橫豎研究所和家屬不要再沉默不回應，請不要再躲在背後，請在公眾面前明確解釋。
影片的最後，高律師表示，已故的金賽綸從童星時期就留下許多優秀的作品，雖然生前犯過一些錯，並且像證據所揭示的那樣，她說了些謊，但她已經離開了這個世界，大眾本應只知道她留下的作品和已公開的過錯，並不需要知道她生前對周遭的人撒了哪些謊，然而，在她去世之後，加害者為了各自的利益互相勾結，讓死者生前的謊言「以死者的聲音」的名義被公開，是種「以死者為盾」的惡劣犯罪，也就是利用了大眾認為「死者生前的話無人敢反駁」的心理牟取自身利益。高律師還說道，這件事不僅徹底摧毀了金秀賢的名譽和人生，更對整個韓流文化造成負面影響，帶來巨大的行業性損害！
高律師也信誓旦旦地說：「真相已足夠清晰，如果有人仍然說『還不夠』，那麼我將繼續揭露證據，直到所有真相徹底揭開為止。」並且呼籲大眾別站在加害者那一方。
